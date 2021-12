El partit no està inclòs en l'abonament de temporada però tindrà preus a partir de 7€ per als Socis. Serà gratuït per als Socis menors de 10 anys que sol·licitin entrada.

El Girona, classificat per als 1/16 de final de la Copa del Rei, s’enfrontarà a l’Osasuna. L’eliminatòria, que es disputa a partit únic, tindrà lloc a Montilivi el dijous 6 de gener a les 16h. El partit no està inclòs en l'abonament de temporada, per tant, els Abonats hauran de comprar entrada per accedir a l’estadi. Tots els Socis (Abonats i No Abonats) gaudiran d’un període prioritari de compra d'entrades amb descompte fins al dimarts 21 de desembre a les 17h. Passat aquest període de compra exclusiva, els Socis seguiran gaudint del descompte del 30%. I els socis menors de 10 anys podran obtenir una entrada de franc. La venda d’entrades per al públic en general s’activarà el dimarts 21 de desembre a partir de les 17h.