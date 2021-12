Superats el Puertollano (1-5) i l’Osca (0-1), els dos primers esculls de la present edició de la Copa del Rei, el Girona continua ben viu en aquesta competició decidit a donar guerra, aquest cop contra un equip de Primera. Després del sorteig celebrat ahir per determinar setzens de final, el camí de l’equip entrenat per Míchel Sánchez es creua ara amb el de l’Osasuna. El conjunt navarrès, dirigit per Jagoba Arrasate des de la banqueta, és una de les sensacions positives de la màxima categoria. Capaç d’empatar, fa una setmana, contra el Barça al Sadar i d’esgarrapar també un punt al Santiago Bernabéu davant el Reial Madrid, líder de la Lliga. Tenint en compte com estan repartits els partits del cap de setmana anterior i el posterior, tot feia pensar que el matx s’acabaria fixant pel 6 de gener, dia de Reis. I així a sigut. L’hora, les 4 de la tarda.

Un regal per Montilivi, que tornarà a obrir les portes per rebre un rival de Primera. L’any passat va ser el torn del Vila-real, que es va endur la classificació patint i per la mínima (0-1). En aquella ocasió, i per causes evidents degut a la pandèmia, l’experiència es va viure sense públic a les graderies. Està per veure com evolucionarà tot plegat, però si es manté tot com fins ara, el Girona-Osasuna serà amb aficionats a l’estadi blanc-i-vermell.

Torn un altre cop perquè Míchel faci rotacions i apareguin els més joves, perquè el diumenge abans, dia 2, s’estrenarà el 2022 amb un partit a l’Alcoraz d’Osca i el diumenge següent, el 9 i a partir de les dues de la tarda, els gironins es veuran les cares amb el Fuenlabrada a casa. Punts en joc i dels importants, pel que tot i la il·lusió de la Copa, es preveu una setmana farcida de compromisos i el cos tècnic haurà de fer mans i mànigues per repartir els minuts. Una premissa semblant a la que seguirà Arrasate amb el seu Osasuna, que vindrà d’haver jugat el dilluns, dia 3, al Sadar contra l’Athletic Club, i que el diumenge després, el 9, s’enfrontarà al Cadis. Per tant, torn pels menys habituals i aquí és on apareix el nom d’un vell conegut a Montilivi com el de Jonás Ramalho. El basc, fa un any deixava el Girona i acceptava una llaminera proposta per anar-se’n a Primera. Si el curs passat va poder jugar 5 partits, aquesta temporada el seu protagonisme és encara menor. Tot just va debutar fa pocs dies, disputant els 90 minuts del 0-4 del seu equip al camp del San Agustín. Ramalho, en dues etapes -un parèntesi forçat per una greu lesió al genoll que el va dur a recuperar-se a Bilbao, on acabaria jugant uns mesos amb el filial de l’Athletic- va disputar fins a 191 partits oficials amb el Girona.

«És un bon equip, segur que serà difícil. Esperem poder aprofitar el camp i fer una bona eliminatòria. Està fent uns anys bons a Primera, mantenint-se amb solvència. Té uns valors de treball i mentalitat molt alts», valorava el director esportiu, Quique Cárcel.

Predecents de tota mena

Aquesta no serà la primera vegada que Girona i Osasuna es veuran les cares en un partit de Copa. El mes de novembre del 2004, enfrontament a partit únic també d’uns setzens de final. El conjunt navarrès, entrenat llavors per Javier Aguirre, es va imposar amb un gol a la pròrroga d’Iñaki Muñoz (0-1). Hi jugaven, entre d’altres, futbolistes com Delporte, David López, Webó, Morales i Valdo. Van plantar cara els de casa, amb Josep Maria Nogués com a entrenador, que seria cessat pocs mesos després i rellevat per Domènec Torrent. El porter De la Fuente, l’ara president Delfí Geli, Jordi Matamala o Jordi Melero, entre d’altres, van tenir minuts. Dècades enrere, el 1940, van enfrontar-se fins a tres cops, amb desempat inclòs: 1-2, 2-3 i 2-0 favorable als navarresos. El precedent més recent, el del 2016. En un play-off per pujar a Primera i que no va somriure al Girona. Com no podia ser d’una altra manera en una promoció d’ascens.