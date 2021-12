Míchel ja havia posat la nota abans de jugar-se el partit d’ahir a la nit contra el Burgos. El tècnic havia explicat hores abans que la primera volta del Girona FC es mouria entre el regular i el bé. Acabar-la amb 28 punts era una puntuació regular, fer-ho amb 31 era una bona primera part de la lliga, però mai una primera volta de nota més alta.

Entre altres coses, perquè com explicava el mateix entrenador, ni 28 ni 31 punts serveixen per estar consolidat en els llocs de promoció, que hagués estat un notable; i molt menys als llocs d’ascens directe, que seria l’excel·lent.

Però Míchel també feia la reflexió sobre la puntuació actual, que no deixa de ser positiva, si es té en compte tot el que ha passat el conjunt gironí. Plantilla curta, moltes baixes repetidament i haver-se d’aixecar d’un primer terç de lliga molt dur, o deficient, si volem seguir amb el símil de les notes.

I això, sobretot, perquè l’equip havia perdut l’eficàcia a casa, on en l’últim terç de la passada lliga havia sumat tots els seus partits per victòries, fet que el va conduir a la promoció.

Precisament les rondes per pujar contra l’Almeria i el Rayo són el gran record d’aquest 2021 que es tancarà en dues setmanes. I paradoxalment, repetir l’efemèride, encara que no sortís bé per enèsima vegada, serà el gran desig i anhel de 2022. Sempre està clar, que l’equip no sigui capaç de treure un excel·lent en la segona part de la competició per atacar la segona plaça del campionat.

I mentrestant, on sí seran molt dolços els torrons seran a ca l’Artero, a Can Dawda, a Can Sulei, a Can Sala, a Can Monjonell i a Can Gabri. A veure si el 2022 podem dir que ha nascut més d’una estrella a Montilivi.

I ja que parlem del nou any, el gener no tindrà treva: Osca, setzens de Copa contra l’Osasuna, Fuenlabrada, Lugo i Amorebieta; però on realment es repartiran les butlletes de la recta final del campionat serà al febrer, amb Ponferradina, Valladolid, Eibar i Leganés. Revolts forts i el desig que puguem veureu-ho des de l’estadi. A cuidar-se!