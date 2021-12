L’equip és sisè en lloc de «play-off» amb 31 punts. A què aspira aquest Girona?

Sempre he pensat que som en una categoria molt complicada. Lògicament els pressupostos influeixen però hi ha molts exemples d’equips que amb grans plantilles han tingut problemes per salvar-se i d’altres que amb bona dinàmica han lluitat a dalt. Per història recent, el Girona té favoritisme i és considerat com un equip que pot lluitar per la zona de play-off. A mi m’agradaria intentar rebaixar el souflé i no estar en el punt de mira. Per pressupost no som entre els més grans. He fet l’equip i sento que tenim una bona plantilla per la idea de què vull. Tot i això sóc molt prudent sempre. Hem passat moments difícils, en descens, i ara estem en play-off. Si som aquí hem de mirar d’aspirar jugar el play-off però primer, els 50 punts.

Sorprèn la seva prudència si la comparem amb el discurs de Míchel i alguns jugadors, que parlen d’ascens.

És el meu discurs. L’exterior ens visualitza com un club important de la categoria. Lògicament per convèncer jugadors i entrenador no els podem dir que vinguin per salvar-nos. Considero que les ambicions que tenen Míchel i els jugadors són les seves. Ell sent que amb la plantilla que té i la seva manera de treballar pot lluitar per tot i, els jugadors veuen que hi ha Stuani, Juanpe, Bernardo...pensen que s’ha de lluitar per tot. Això és l’speech de cadascú. A nivell col·lectiu, cada any volem el màxim i sóc el primer que vull lluitar per tot. De fet, no és normal el que està passant aquests 8 anys. La gent no en té gaire sentit d’això. Hem jugat quatre play-offs i hem estat dos anys a Primera. És bestial. Jo penso que l’any dolent arribarà però cal ser optimistes i pensar que podem lluitar per tot.

Han estat anys boníssims. Com està vostè d’ànims després tants disgustos?

Al final la patacada és tan grossa que anímicament és difícil de superar. No parlo d’aquests últims, sinó que recordo els meus primers anys aquí amb el Lugo, el Saragossa, l’Osasuna...El que és més gratificant és veure com ens hem aixecat després d’aquestes grans trompades. Ho hem aconseguit. Vam pujar a Primera i el club té una imatge exterior que fa que la gent vulgui venir. Personalment estic passant un bon moment perquè m’agrada el que veig. Fa 8 anys en la meva primera conferència de premsa vaig dir un seguit de coses que estan passant. Una era que volia intentar jugar bé a futbol i l’altra que creia molt en la joventut, el planter. Visualitzava un Girona de futur amb jugadors de la base pel primer equip. Considerava que històricament aquesta zona sempre havia donat bons jugadors. Tot ha passat i em sento feliç. Hi ha desgast però també satisfacció. El club està en una molt bona salut.

Algun cop ha tingut ganes de dir «Prou. Plego, no puc més»?

Cada any. No els enganyaré. És molt dur perquè la patacada personal és molt forta. El club i molta gent estan molt per sobre meu però sóc persona i també me’l sento molt meu. La gent ha d’entendre que el cop per mi és molt gros i que jo l’endemà he de venir aquí a animar tothom. Que els jugadors es vulguin quedar, creguin en un nou projecte i pensin que no tornarà a passar. Això és molt dur perquè necessito que el meu entorn també m’animi i hi ha molta gent que es desanima, en l’àmbit social, d’afició, de premsa...Vaig rebent patacades i cal aixecar altre cop tota la situació. Un any d’acord, dos també, tres d’acord, però quan són quatre, cinc o sis de seguides no és fàcil.

Entén les crítiques?

Les respecto. Tot el que puja baixa i hem escalat un cim molt alt. El dia del Lugo vam tenir l’ascens tan a prop, que era impensable repetir-ho. Tots dèiem que havíem perdut la gran oportunitat de la nostra vida. Després vam repetir-ho contra l’Osasuna i tampoc. Recordo que dèiem «mai més tornarà a passar, és impossible». Ha estat un èxit brutal que el club hagi crescut tant aquests anys. Hem passat per Primera sense passar desapercebuts, fent soroll. Un primer any boníssim i un altre de molt bo, però on es va enfonsar tot els deu últims partits. La gent ha viscut la Primera, s’ha guanyat el Madrid, s’ha empatat al Camp Nou... Tot el que venia després era molt difícil. Hem lluitat per tornar-hi i si no ho hem aconseguit, quelcom de malament haurem de fet. La gent que em pot criticar? Tothom hi dirà la seva i pensarà per què se n’ha anat aquell i no l’altre. És futbol i un mercat difícil de controlar. Nosaltres treballem per tenir resultats i cada any és Sant tornem-hi.

Acaba contracte al mes de juny. Té ganes de continuar o es planteja nous horitzons?

Entrem a un mes molt important. Em centro en això; no pas en el futur. Fa 8 anys que sóc aquí. Són molts. Em sento amb molt de suport intern dels propietaris i la gent del club. Hi ha grans professionals que treballen bé i molts els he portat jo. Sento que és moment de donar-ho tot aquests mesos i després ja veurem. Sóc fidel. Sento que el Girona m’ha fet créixer molt en l’àmbit professional. El temps dirà.

L’equip va estar en descens algunes jornades. Míchel ha tingut sempre el suport del club?

Mirin, és el millor moment des que sóc aquí perquè tinc una persona que entén el projecte. Quan vam perdre contra l’Osca a casa, que érem penúltims, vaig veure un equip que m’agradava molt. Sentia que l’entrenador creia en una idea que és la mateixa que la meva. Míchel ha identificat les vessants del projecte, se les ha fet seves, les sent i les duu a terme. Quan algú fa això, estic còmode. Ara, això és futbol i sovint els resultats són contradictoris. Sempre he confiat en ell i en el pitjor resultat és quan més ho vaig fer.

Míchel és el millor fitxatge?

Han passat molts entrenadors que han fet les coses bé. Veient la vessant del que vol el projecte sóc molt feliç que hagi vingut.

Han parlat ja de renovar?

Sap que la idea dels propietaris és que és un entrenador perfecte i que ens agradaria que continués. Ho sap. Quan començarem a parlar-ne? Ho decidirem aviat. Ara ve el mercat i ens hi hem de centrar.

El límit salarial ha tornat a baixar. Va ser l’estiu en què ha estat més condicionat a l’hora de fer la plantilla?

El pressupost és un handicap. Vam fer una aposta molt forta després del descens. Va ser l’any més difícil perquè els jugadors no van ser conscients de la realitat. Se sentien de Primera i érem de Segona. A molta gent li va costar canviar el xip. De Primera era Portu, que va venir la Reial i va pagar la clàusula. Pels altres no va venir ningú. Vam fer un gran esforç i el que passava no estava en concordança. Enguany ha baixat el budget. La tipologia de jugadors que cercàvem era que no haguessin tingut gaire bon any i barrejar-los amb un grup que fa anys que són al club i hi estan identificats. La tercera pota és la gent jove. L’esforç fet d’ençà de fa cinc anys surt ara. Va ser quelcom estratègic que ara dona fruits. M’he sentit còmode i no gaire atabalat, perquè l’entrenador m’ho ha posat molt fàcil. Parlem un idioma molt semblant i és difícil que hi hagi contradiccions sobre característiques de jugadors.

Set titulars se’n van anar...

Vam perdre el mig del camp titular, i peces claus com Sylla, Couto o Franquesa però també hi havia un gruix de jugadors importants que es quedaven. Hem fet poques incorporacions però del perfil que el tècnic necessitava. Estic content de ser on som. Ja ho hauríem signat fa deu jornades. Valoro molt la tasca del míster i que els jugadors estiguin tan compromesos amb el projecte.

Aday tampoc va continuar. Volia que es quedés?

L’Aday el vaig portar el primer estiu. Si algú hi creia, vaig ser jo. Hi tinc una relació personal molt bona. Ha donat un rendiment molt i molt important. No ha estat un estiu fàcil pel pressupost. Cada fitxatge que féssim havia de ser important. Es va fer llarg per ell. Sé que ho ha passat malament i jo també, per la relació personal que tenim i per tot el que ha donat al club. Tot i això, jo havia de ser conscient de la realitat del Girona d’avui, de la realitat d’Aday. Si mirem els seus finals de temporada cada cop li ha costat més perquè ha fet un gran esforç de jugar amb molèsties i ho he valorat molt sempre. Si hagués pogut ser, s’hauria fet. Hi va haver un moment que em pensava que es faria i es va intentar. Al final no va sortir un jugador que podia sortir i no tenia sentit que es quedés perquè la posició estava ocupada. Ha tingut un comportament de 10. Ha deixat molta petja a Girona i me l’estimo molt.

La idea era que Samu Saiz se n’anés?

Ha tingut llums i ombres. El problema és que té un sou important i hem de reduir costos. Ell i altres jugadors sabien que si trobaven ofertes millors se’n podia parlar. Tenim clar que és un jugador molt important i determinant. Esportivament volíem que es quedés, econòmicament sí que es va plantejar una possible sortida.

Arnau, Ibra Kebé i Terrats estan consolidats, han aparegut Òscar Ureña, Artero, Dawda, Suleiman, Sala... Són joves, amb molt de marge per créixer i traspassables. És un win-win claríssim?

Quan es creu en això és per arribar que passin coses en l’àmbit del mercat. Tothom diu que s’ha de fitxar i fer equiparros però també s’ha de vendre per fer bons equips. La idea és que la base creï jugadors per intentar que arribin al primer equip i, que, si el club en pot sortir beneficiat, passi. Hi estem oberts sempre que siguin propostes que sedueixin la salut del club.