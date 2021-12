Quan a finals d’octubre, el Girona perdia contra l’Osca i queia a les posicions de descens, la temporada semblava que seria un camí de pedres, fang i molta pols per arribar a l’objectiu de mínims de la salvació. Tanmateix, des del club, mai s’ha qüestionat la figura ni la feina d’un Míchel. Al contrari, ja se li ha transmès la voluntat que es quedi més enllà del 30 de juny. El tècnic madrileny ha traslladat la confiança del club cap als seus jugadors per treure’n el màxim rendiment. I a fe que ho està aconseguint. El Girona ha estat el segon millor equip del darrer tram de competició només superat per l’intractable Almeria i això l’ha dut a escalar posicions fins a tancar la primera volta en la sisena posició, en zona de play-off.

Míchel ha hagut de sobreposar-se a una plantilla coixa en alguna posició i al piló de baixes que se li han anat acumulant jornada sí jornada també. Tot i això, entre els jugadors del planter i algun invent, ha aconseguit treure el màxim suc possible per tornar a despertar la il·lusió a l’afició i al vestidor. Arribats a l’equador de la Lliga, les estadístiques diuen que Míchel té un grup de jugadors indiscutibles que han jugat pràcticament la totalitat de partits de Lliga. De fet, Juan Carlos ha disputat tots els minuts possible mentre que Bernardo Espinosa i Aleix Garcia també han estat titulars en tots els partits malgrat que no els han acabat tots. El Top5 de jugadors insubstituïbles per Míchel el completen Juanpe i Baena. El canari s’ha perdut només el duel a Eibar per sanció, mentre que Baena només n’ha deixat de jugar-ne dos, la jornada inicial per lesió i un per acumulació de targetes.

Després d’aquest grupet de cinc intocables, apareixen un altre conjunt de futbolistes de gran pes a l’esquema de Míchel però que no han tingut, per un motiu o l’altre, tanta continuïtat com els primers però que també superen la barrera dels 1.000 minuts. És el cas d’Arnau Martínez (1.364), Jairo Izquierdo (1.322), Stuani (1.264), Samu Saiz (1.156) i Santi Bueno (1.106. En el cas d’Arnau, les cites amb la selecció espanyola sub19 li han impedit que fes el complet de partits, mentre que Stuani, Jairo i Bueno han patit alguns problemes físics durant aquesta primera volta que els han impedit estar disponibles més partits. Pel que fa a Samu Saiz, l’expulsió a Fuenlabrada el va obligar a perdre’s dos partits. A partir d’aquesta desena de jugadors n’hi ha una colla que han gaudit de molt de protagonisme però que encara no arriben a ser considerats titulars indiscutibles. Són els casos de N ahuel Bustos (848), Ramon Terrats (744 minuts), Valery Fernández (650) i IbrahimaKebé (658). Segurament Terrats era titular indiscutible per a Míchel abans de lesionar-se i haver de passar per la sala d’operacions. Aturat, fins al febrer, en principi, ha permès que Kebé i ara també Pol Lozano hagin anat entrant a l’equip. En aquest sentit, el migcampista cedit per l’Espanyol acumula 485 minuts després d’haver superat una complicada lesió de lligaments al turmell. En aquest paquet també hi entraria Borja García, que va acumular molts minuts al principi abans de lesionar-se (589).

En un quart escaló pel que fa a minuts, s’hi troben jugadors com Juncà (348), Ureña (324), Sarmiento (233) o Pablo Moreno (125) a qui les lesions els han impedit gaudir de més continuïtat. Un cas diferent és el de Calavera, que amb 411, ha perdut tot el protagonisme que va tenir a les primeres jornades i s’ha quedat amb un paper residual a la Lliga. Cal destacar que el planter també ha tingut un paper destacat en aquesta primera volta. Últimament és Ricard Artero (87) el que té més pes però Gabri Martínez va acumular 109 minuts als primers partits. Àlex Sala i Dawda Camara també han participat en un parell i un partit, respectivament. L’únic jugador del primer equip que encara no ha debutat a la Lliga és el porter Ortolá. A més a més, hi ha hagut més de mitja dotzena de jugadors que han estat convocats però no han arribat a debutar (Jona Morilla, Álex Castroviejo, Èric Monjonell, Loïc Ntambue, Arnau Ortiz, Biel Farrés i Suleiman). Per últim, en les dues primeres jornades ia bans que es tanqués el termini per fitxar jugadors, Míchel va comptar amb dos homes com Mamadou Sylla i Gerard Gumbau, que acabarien sortint del club amb destí Alabès i Elx. Sylla va jugar 52 minuts contra l’Amorebieta i Gumbau 111 davant els bascos i el Las Palmas.

A la Copa és una altra història i un banc de proves on Míchel ha pogut veure en directe l’excel·lent rendiment d’Ortolá sota pals, amb penal aturat inclòs al camp de l’Osca, o bé de Calavera. També els joves del planter han tingut més presència i tant Monjonell com Suleiman Camara han debutat, a més a més de Dawda, Sala i Artero.