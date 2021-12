La Generalitat de Catalunya ha endurit les restriccions a les portes de Nadal davant la situació de contagis disparats arran de la variant òmicron. Les normes entraran en vigor, en principi, demà a la nit i estaran vigents durant 15 dies. Una de les mesures que planteja la Generalitat és reduir la capacitat dels espais on es faci esport federat al 70% de la capacitat. En principi, aquestes restriccions haurien d’afectar el Girona perquè té partit de Copa a Montilivi contra l’Osasuna el dia 6 de gener. Les noves restriccions plantejades pel Govern acabarien el dia 7 i per tant, el partit de Copa contra el conjunt navarrès s’hauria de disputar amb les limitacions del 70%. Tot i això, el club és a l’espera que s’aprovin les noves restriccions i que es concretin si afecten tot l’esport federat o només el que es disputa en recintes tancats. En aquest sentit, el club manté la venda d’entrades i ahir la va obrir per al públic en general després d’uns primers dies de prioritat per als socis.

Mentrestant, la pandèmia continua condicionant la normalitat de la competició. Aquesta jornada només es disputen tres partits de LEB Or perquè la resta -inclòs l’Oviedo-Bàsquet Girona- han estat ajornats per brots de Covid als clubs. A més a més, el Reial Madrid s’enfronta avui a l’Athletic Club amb una desena de baixes de jugadors positius per coronavirus. En la mateixa línia, el Lugo va comunicar ahir quatre positius més i la xifra ja s’enfila a 27 entre jugadors i tècnics. També la Premier League està condicionada pel fort augment de casos. Fins i tot es va arribar a plantejar ajornar la tradicional jornada de Boxing Day (Sant Esteve). Finalment però, els clubs van decidir mantenir la jornada.