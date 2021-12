El derbi d'aquest divendres entre Girona B i Peralada perilla per tres positius per coronavirus al filial blanc-i-vermell. El Girona ha anunciat aquesta tarda que després de realitzar els tests rutinaris s'han detectat tres casos entre la plantilla i el cos tècnic. Seguint el protocol, el club ho ha comunicat tant a la Federació catalana com espanyola i ara resta a l'espera de la resposta sobre si s'ajorna o no el partit.

Les persones afectades estan aïllades als seus respectius domicilis. Si s'acaba ajornant, serà el segon duel que el Peralada no pot jugar per casos de Covid a l'equip rival. El cap de setmana es va haver de suspendre el partit davant el Manresa. COMUNICAT MÈDIC | Els darrers tests realitzats als jugadors i staff tècnic del Girona B han donat com a resultat tres casos positius.

📌El Club ho ha comunicat ja a les federacions catalana i espanyola.

📌Les persones afectades estan aïllades al seu domicili particular.#GironaFC — Girona FC Acadèmia (@GFCAcademia) 22 de diciembre de 2021