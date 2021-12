Amb la competició aturada durant uns dies per les festes de Nadal i la segona volta a poc per començar, el moviment als despatxos comença a ser constant. S’acosta el mercat d’hivern i tots els clubs, a excepció dels que tenen els deures fets o no volen complicar-se la vida, obren la porta d’entrada i sortida de bat a bat. Passa també a Montilivi. La direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel, en consonància amb el cos tècnic de Míchel Sánchez, estudien un ventall de possibilitats, sense descartar cap baixa tot pensant en reforçar la plantilla. S’està pendent de si poden arribar cares noves però el que està ben clar és que els primers fitxatges d’hivern estan al caure. Amb això s’entén el fet de començar a recuperar lesionats i multiplicar els efectius de cara als propers compromisos i afrontar així un calendari que, d’entrada, es preveu força carregat amb la Lliga i també la Copa.

Les baixes han sigut un dels grans maldecaps de Míchel en aquesta primera volta de la competició. Entre sancions i sobretot lesions, cada dos per tres a l’entrenador no li ha quedat cap altra més opció que recórrer al filial per completar la convocatòria de torn. Malgrat això, l’equip se n’ha sortit i ha arribat a l’equador del curs amb 31 punts i en places de play-off d’ascens. Ara bé, aguantar el ritme amb poques peces no és pas fàcil, pel que tenir cada cop a més futbolistes disponibles és del tot necessari. Els que més a prop estan de tornar són el migcampista Borja García i el davanter Pablo Moreno, sense massa participació durant aquests mesos. El primer es va lesionar l’últim cap de setmana del mes d’octubre al camp del Fuenlabrada. Allà va patir un problema en el tendó del bíceps femoral de la seva cama esquerra. En un primer moment es va fixar un temps de recuperació d’entre sis i vuit setmanes. Borja ja no ha jugat més aquest 2021, però ha trepitjat gespa i s’ha entrenat amb els seus companys, pel que no seria gens estrany que estigués preparat per reaparèixer el dia 2 al camp de l’Osca o el 6 a casa amb l’Osasuna, en els setzens de la Copa del Rei. Fins ara només ha participat en nou partits i la seva incidència en el joc de l’equip ha sigut mínima, lluny encara de la millor versió que va oferir pocs anys enrere a Montilivi.

Pablo Moreno també ha d’estar ben a prop de tornar. En la seva segona etapa a Girona ha jugat només 8 partits i ha fet un gol. Ara fa gairebé un mes, va patir una lesió en el múscul semimembranós de la seva cama esquerra i es parlava d’un temps de baixa estimat d’unes quatre setmanes. Temps que gairebé ha passat. Caldrà veure quin és el seu estat físic un cop passats aquests dies de vacances i si està a disposició de reaparèixer a l’Alcoraz, o si per contra caldrà, com a molt, esperar a la setmana següent. Són, ara per ara, els dos jugadors que més a prop es troben de deixar enrere la infermeria per tornar a vestir-se de curt. El dia que es va lesionar Borja, el 31 d’octubre, també es va fer mal Darío Sarmiento, en aquest cas en el tendó conjunt de la musculatura isquiosural de la cama dreta. S’estimava que es podia estar dos mesos de baixa, tot i que la seva recuperació ha anat una mica més lenta i no s’espera que estigui a punt a principis de gener. Durant el mes hauria d’estar recuperat i a disposició de Míchel. Més haurà d’esperar el figuerenc Óscar Ureña, amb un problema al tendó del bíceps femoral, i qui s’estarà de baixa fins a mitjan febrer. Era al març quan es preveia que tornés Ramon Terrats, operat el 8 de novembre d’una fractura d’estrès a la tíbia, però el migcampista evoluciona molt favorablement i podria reaparèixer més aviat del previst.