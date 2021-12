Sense cabuda aquest últim estiu per un calendari de pretemporada atapeït i perquè la Lliga començava més aviat que mai, el tradicional Trofeu Costa Brava ha canviat de dates i aquest curs se celebrarà a l’hivern. Una edició especial acollirà l’estadi de Montilivi el proper diumenge 16 de gener i ho farà amb un nom propi: Juan Carlos Unzué. El que va ser entrenador del Girona durant uns mesos del 2019, s’ha convertit en un exemple en la lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), sobretot des que va anunciar que ell mateix pateix aquesta malaltia. Donar-li visibilitat i recaptar fons per a la seva investigació seran els dos eixos vertebrals d’un partit que, aquesta vegada, no tindrà al primer equip a escena. Serà el torn per als més veterans. Les llegendes del Girona s’enfrontaran a les del Barcelona. El matx, a partir de les 12 del migdia tot aprofitant que aquell cap de setmana no hi ha Lliga perquè es disputa la Supercopa d’Espanya.

Al Camp Nou, Unzué hi va jugar dues temporades, a part de formar part del cos tècnic de Luis Enrique, anys després. I a Montilivi, hi va viure la seva última etapa com a entrenador, dos anys enrere i en el retorn de l’equip a Segona després d’un parell de cursos a la màxima categoria. Un i altre club fa temps que donen tot el seu suport a l’exporter i exentrenador, al mateix temps que han sumat esforços per organitzar el Trofeu Costa Brava més especial que es recorda. Noms propis fora de la gespa i també al damunt del terreny de joc, perquè les Llegendes del Girona i l’anomenat Barça Legends enfrontarà a futbolistes d’allò més coneguts. Pel bàndol visitant, jugadors com Guillermo Amor, Sergi Barjuan, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Àngel Nadal o el mexicà Rafa Márquez es tornaran a vestir de curt. I pels blanc-i-vermells, la identitat dels seus futbolistes encara està per sortir a la llum però el club va aprofitar ahir l’anunci del partit per donar-ne a conèixer a algun. És el cas del defensa Jose Martínez -homenatjat fa pocs dies coincidint amb el Girona-Burgos de Lliga-, el migcampista de Vilobí d’Onyar Jordi Matamala, el defensa -encara en actiu- Migue González, el central gallec Richy Álvarez o el migcampista ofensiu i un dels jugadors més estimats per l’afició, l’asturià Jandro Castro.

Les entrades per veure en directe aquest partit ja estan disponibles mitjançant la web oficial del Girona, així com també Montilivi. Costen 5 euros cadascuna per a totes les zones de l’estadi a excepció de la Tribuna Alta, on el preu es duplica i puja fins els 10 euros. La recaptació de la seva venda anirà destinada a la Fundació Miquel Valls, on també s’hi derivaran totes aquelles aportacions altruistes que es facin a la mateixa fundació ja sigui per Bizum -al número 02621- o per transferència bancària.

Una etapa breu però intensa

Després del fatídic descens, el retorn de Primera a Segona, el Girona va decidir buscar un relleu per a Eusebio Sacristán i la seva aposta per liderar un projecte ambiciós va ser la de Juan Carlos Unzué. Anunciat al juny, un mes després es posava en marxa al capdavant d’un equip que va protagonitzar un inici de temporada, la 19/20, ben irregular tot i comptar amb la plantilla més cara de tota la categoria. Només va poder dirigir 12 partits, amb més derrotes (6) que no pas victòries (5). Després de perdre al camp de l’Oviedo (4-2), el club el va destituir, triant llavors Pep Lluís Martí, que tampoc acabaria el curs. Uns mesos mes tard, al juny i un cop acabat el confinament per culpa del coronavirus, Unzué va fer públic que pateix ELA. Fins i tot, poc temps enrere va anunciar la seva autobiografia.