Després de gaudir de nou dies de vacances, la plantilla del Girona tornarà demà a la feina per començar a preparar el partit de diumenge al camp de l’Osca (1/4 de 7). Serà el primer d’una setmana d’allò més exigent i que inclourà també el duel de copa a Montilivi contra l’Osasuna, el dia 6 de gener, i el diumenge següent la visita del Fuenlabrada (14:00). Primer de tot però, els jugadors i membres del cos tècnic blanc-i-vermell estan citats demà al migdia a la Vinya per sotmetre’s a tests d’antígens previs al retorn als entrenaments. A continuació, els futbolistes començaran a treballar, de manera individual encara, en la primera presa de contacte amb la feina després de l’aturada nadalenca.

Caldrà estar atents als resultats dels tests d’antígens per si es detectés algun cas positiu, que complicaria el panorama de Michel per al partit d’Osca. En aquest sentit, David Juncà, positiu el dia 14 ja ha complert els 10 dies de quarantena i, en principi, hauria d’estar disponible per visitar l’Alcoraz. Michel també podria recuperar Borja García, tot i que surt d’una lesió de dos mesos i mig.