Deia el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, en una entrevista a aquest diari la setmana passada que no volia desgastar-se amb la seva situació personal -acaba contracte al juny- perquè encarava un mes d’allò més transcendental com és el gener. El mercat d’hivern és la cantonada i Cárcel té la missió de reforçar una plantilla que va quedar coixa a l’estiu i que, tot i això, ha tancat la primera volta en posicions de play-off. El màxim responsable esportiu de l’equip té el repte de trobar les tres peces que li ha demanat Míchel: un lateral dret, un migcentre defensiu i un davanter ràpid que vagi a l’espai. Alhora que cerca els millors candidats possibles, a Cárcel se li obriran uns quants fronts més d’aquí a quatre dies. I és que amb l’entrada a l’any nou, tots els jugadors que acaben contracte al juny del 2022 seran lliures per negociar un contracte amb qui sigui per a la temporada vinent. És el cas de jugadors importants a l’equip com Juanpe Ramírez, un dels capitans, Jairo Izquierdo, Calavera i David Juncà, el futur dels quals és una incògnita. També Arnau Martínez acaba contracte d’aquí a sis mesos però la seva renovació està més que encarrilada i Cárcel ja ha assegurat que «no cal patir». Un cas a part és el d’Ureña, amb qui s’haurà de negociar. Els jugadors cedits Álex Baena (Vila-real), Pol Lozano (Espanyol) i Darío Sarmiento, Nahuel Bustos i Pablo Moreno (Manchester City) també només tenen signat amb el Girona fins al 30 de juny.

La normativa FIFA estableix que qualsevol jugador que acabi contracte el 30 de juny és lliure de negociar i això pot fer que les urgències es disparin sobretot en el cas de Juanpe. El central canari compleix la sisena temporada a Montilivi i el club ja fa temps que li va al darrere per ampliar-li el contracte. Indiscutible per tots els entrenadors que han passat pel club des del 2016 (Machín, Eusebio, Unzué, Martí, Francisco i Míchel), Juanpe va complir amb nota els dos anys de Primera Divisió i és un dels centrals amb més cartell de la categoria. Tot plegat farà que no li manquin pretendents al central, de 30 anys. Ben segur doncs que la carpeta de Juanpe és una de les que és damunt la taula de Cárcel al piló «d’urgents».

Els altres dos jugadors sèniors que acaben contracte el 30 de juny són els dos laterals esquerres de la plantilla, Jairo i Juncà. El canari ha tornat aquesta temporada després d’un curs cedit al Cadis a Primera. Ho ha fet ja reconvertit d’extrem a lateral, on s’ha guanyat la confiança de Michel durant moltes jornades (18 partits). Fitxat l’estiu del 2018, amb l’equip a Primera, Jairo no va debutar amb el Girona fins al curs següent, ja a Segona, després d’una primera cessió al Cadis. Enguany viu la segona temporada a Montilivi després de la 19-20 on el seu rendiment no va acabar de convèncer. Caldrà veure si el Girona hi confia com a lateral i li ofereix la renovació. Més diferent és el cas de Juncà. El de Riumors va tornar a l’estiu a casa després de dos anys al Celta marcats per les lesions on només va jugar tres partits. El Girona es va voler assegurar que estava al cent per cent físicament abans de fitxar-lo i, en aquest sentit, per això només li va signar un contracte d’una temporada. Això sí, el club es reserva una opció d’ampliar el contracte per una temporada més. Després de superar una lesió muscular que el va tenir allunyat dels terrenys de joc durant tres mesos, Juncà ha anat entrant als plans de Michel, que hi confia molt, fins que va donar positiu per COVID a mitjans de desembre i es va perdre el duel de Copa a Osca i l’últim partit contra el Burgos. També acaba contracte al juny, Jordi Calavera. El tarragoní no ha tingut continuïtat en les tres temporades que fa que va arribar a Montilivi.