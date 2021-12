El Girona va tornar ahir a la feina després de gaudir de nou dies de vacances. L’aturada nadalenca ha servit per carregar piles i tornar amb la il·lusió intacta després de tancar la primera volta en posicions de play-off d’ascens gràcies a uns dos últims mesos de competició més que notables. El primer dia de feina, tanmateix, no va ser del tot normal. L’excepcionalitat de la pandèmia va fer que al migdia, jugadors, tècnics i tots els membres de l’staff se sotmetessin a proves PCR i tests d’antígens. Tot seguit, els futbolistes van començar a treballar, això sí, de manera individualitzada i en grups reduïts. A diferència d’altres clubs de la categoria, el Girona no tindrà els resultats de les proves fins avui i, en cas que apareguin casos positius, seguirà el protocol marcat per la Lliga. Michel va poder treballar, ja en plenes condicions físiques, Borja García i Pablo Moreno, recuperats de les seves lesions, i també David Juncà, un cop complerta la quarantena després de ser positiu a mitjans de mes per Covid. Per contra, no hi van ser encara, Cristhian Stuani, Santi Bueno ni Jordi Calavera, amb permís del club.

La pilota ja roda a la Vinya amb el partit de diumenge al camp de l’Osca a l’horitzó. Una cita d’allò més exigent en què el Girona intentarà mantenir la bona dinàmica amb què ha acabat la primera volta. En aquest sentit, sobre la gespa de Vilobí d’Onyar hi van treballar dos homes a qui l’afició fa temps que no veu com Borja García i Pablo Moreno. El davanter andalús es va lesionar el múscul semimembranós de la cama esquerra durant els pocs minuts que va jugar en la visita al filial de la Reial Societat a finals de novembre. Per la seva banda, Borja García es va fer mal al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra durant el partit a Fuenlabrada i el club va anunciar que s’estaria entre 6 i 8 setmanes de baixa. Complerts dos mesos justos, caldrà veure si Míchel hi compta pel desplaçament a Osca, precisament l’exequip del mitjapunta madrileny, que, lògicament hi arribarà sense ritme de competició. Qui també va tornar a calçar-se les botes i entrenar-se va ser David Juncà. El lateral alt-empordanès es va perdre els dos últims partits abans de Nadal, contra l’Osca a la Copa i davant el Burgos a l’estadi, després de sortir positiu per Covid en un control. Feta la quarantena, Juncà estarà disponible per visitar l’Alcoraz diumenge.

Michel té el repte de posar a punt la plantilla per encarar tres partits en una setmana que haurà d’encarar l’equip. I és que després de jugar diumenge a Osca, el Girona rebrà dijous l’Osasuna a la Copa a Montilivi i el diumenge següent, s’enfrontarà al Fuenlabrada també a l’estadi. Tres partits d’allò més exigents per una plantilla que manté les baixes per lesió de Ramon Terrats, Darío Sarmiento i Óscar Ureña. A més a més, en cas que aparegués algun cas positiu avui, quedaria descartat automàticament per jugar aquests tres partits perquè, per protocol, hauria de fer un aïllament de deu dies.

Sempre que no surti cap positiu a l’equip, amb les recuperacions de Borja García i Pablo Moreno i l’alta de Juncà, Míchel comptarà amb una xifra d’efectius inèdita les darreres jornades. I és que quan no ha estat lesions, han estat sancions, convocatòries internacionals d’Arnau Martínez o el positiu de Juncà i el tècnic mai ha pogut disposar de la plantilla al complet. Un bon regal del tió per a un Míchel que també espera que els Reis siguin generosos i ampliïn el fons d’armari de la plantilla amb unes quantes peces més. El tècnic madrileny ha assegurat més d’una vegada que necessita un lateral dret específic, un migcentre de caràcter més aviat destructor i un davanter centre que pugui córrer a l’espai en profunditat. Perfils tots, que, llevat del del lateral, no són a la plantilla que ha competit durant aquesta primera volta del campionat. Pel que fa al costat dret de la defensa, Míchel s’ha decantat per Arnau Martínez, abans que per Jordi Calavera que és un lateral pur. Tot i que la posició del maresmenc és de central, l’aposta li ha sortit bé però, el tècnic considera que per aspirar a tot a final de temporada, l’equip s’ha de reforçar i tenir més competència a totes les línies. El mercat d’hivern s’obre dilluns que ve dia 3, l’endemà de jugar a Osca.