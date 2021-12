El Girona va tornar dilluns al migdia als entrenaments després d’una mica més d’una setmana de vacances. Abans de començar a suar els torrons, els jugadors i tots els membres del cos tècnic van haver de fer-se proves PCR tal com marca el protocol de la Lliga. Tot seguit, els futbolistes van poder treballar de manera individualitzada i amb contacte mínim entre ells en una primera sessió un pèl diferent. Mentre el degoteig de casos positius entre la resta d’equips de la categoria no cessava, el Girona no va fer públics els resultats de les proves fins ahir al matí. Veient la tònica general dels clubs semblava força clar que el Girona no esquivaria el virus i així va ser. A mig matí, el conjunt gironí va anunciar que tres jugadors i dos membres del cos tècnic del primer equip havien donat positiu i quedaven aïllats als seus domicilis particulars, seguint el protocol establert per la Lliga.

D’aquesta manera, els tres futbolistes i els dos tècnics que han sortit positiu no podran ser a Osca diumenge en el primer partit de l’any. Tres baixes, els noms de les quals el club no va fer públiques, que s’afegiran a les dels lesionats Ramon Terrats, Darío Sarmiento i Óscar Ureña. A més a més, tenint en compte que la quarantena és de deu dies, els jugadors afectats tindrien molt complicat poder jugar contra l’Osasuna. Si el positiu compta a partir de dilluns, dijous que ve es compliran deu dies justos i caldrà veure si Míchel hi pot comptar sempre que hagin donat negatiu a una altra prova. Míchel, doncs, s’ha quedat, de cop, sense tres peces per diumenge. El tècnic madrileny, alhora, és a l’espera del retorn de Cristhian Stuani, Santi Bueno i Jordi Calavera que, amb permís del club, tenien més dies de vacances i entre avui i demà s’incorporaran a la feina. Això sí, sempre que donin negatiu a les proves PCR. En aquest sentit, el Girona anirà fent més proves cada dia a jugadors i tècnics tal com marca la Lliga i, per tant, no seria d’estranyar que apareguessin més positius en els pròxims dies, abans del partit a l’Alcoraz. L’equip no estarà sol a Osca Mentre tothom a Montilivi toca ferro perquè no aparegui cap més positiu d’aquí a diumenge, l’afició es mobilitza i no deixarà sol l’equip a Osca. En aquest sentit, el Girona va anunciar que ha venut les 189 entrades visitants que tenia disponibles a la venda pel partit de l’Alcoraz. Aquesta xifra podria ampliar-se amb aficionats que han comprat l’entrada a través del web. Tot plegat farà que la marea blanc-i-vermella desplaçada a terres aragoneses superi els dos centenars. Cal recordar que en l’últim desplaçament de la primera volta al camp de l’Eivissa, el Girona ja va comptar amb el suport d’un bon nombre d’aficionats blanc-i-vermells que van viatjar fins a Can Misses.