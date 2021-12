Es compliquen les coses, i de quina manera, a Montilivi. Seguint la tònica de la majoria d'equips de Primera i Segona Divisió, el Girona no escapa del coronavirus i avui el club ha anunciat tres casos més. Dos d'ells corresponen a futbolistes de la primera plantilla, mentre que l'altre és un membre del filial blanc-i-vermell, que competeix a la Tercera RFEF.

Un cop coneguts aquests resultats, el club ha posat en marxa el protocol sanitari pertinent, impulsat per LaLliga, pel que totes les persones afectades han iniciat una quarentena del seu domicili particular.

Tots tres positius se sumen als cinc que es van anunciar durant el dia d'ahir i que corresponen a tres jugadors i a dos membres del cos tècnic. Per tant, ara mateix hi ha cinc futbolistes de la primera plantilla fora de combat per culpa del virus i que no podran jugar, com a mínim, aquest proper diumenge al camp de l'Osca. També perilla el seu concurs al duel del dia 6 corresponent als setzens de final de la Copa del Rei contra l'Osasuna a l'estadi.