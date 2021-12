Es compliquen les coses, i de quina manera, a Montilivi. Seguint la tònica general que presenten la majoria d’equips de la Segona i també a la Primera Divisió, el Girona no ha pogut escapar dels efectes del coronavirus. S’esperava que la tornada de les vacances fossin mogudes en aquest sentit i les prediccions no han fallat pas. El club anunciava ahir tres casos positius més, que s’uneixen a la nòmina ja existent, el que condiciona encara més el dia a dia i els primers compromisos de l’any. Dos dels positius més recents corresponen a futbolistes de la primera plantilla, mentre que el tercer en discòrdia és un membre del filial blanc-i-vermell, que sota les ordres d’Àxel Vizuete competeix en el grup català de la Tercera RFEF.

Un cop coneguts els últims resultats de les proves a les quals jugadors i membres del cos tècnic són sotmesos, el club posava en funcionament el protocol sanitari pertinent, impulsat des de LaLliga i modificat des de fa poques setmanes, veient l’augment de casos ja no només en el futbol i en l’esport, sinó en el món en general. D’aquesta manera, les tres persones afectades iniciaven una quarentena que els hauria de dur a estar-se uns dies confinats en el seu domicili particular, fins que els resultats siguin satisfactoris i hagin superat la malaltia.

Els tres positius s’afegeixen als cinc que es van anunciar durant el matí del dilluns, i que corresponen a tres jugadors de la primera plantilla i a dos membres de l’àrea tècnica que encapçala Míchel Sánchez. D’aquesta manera, ara mateix hi ha un total de cinc futbolistes del primer equip fora de combat per culpa del virus i que no podran jugar, com a mínim, aquest proper diumenge al camp de l’Osca en el partit corresponent a l’inici de la segona volta. També perilla el seu concurs en el duel del dia 6 dels setzens de final de la Copa del Rei contra l’Osasuna a l’estadi.

L’Osca també rep

Escapçat haurà de viatjar el Girona a l’Alcoraz, on es toparà amb un Osca que també estarà minvat d’efectius per culpa del virus. No presenta tantes baixes el conjunt aragonès, però durant els últims dies també ha anat anunciant diversos casos, pel que no disposarà de tota la plantilla al complet. Les primeres alarmes van saltar el passat dilluns, quan Andrei Ratiu i Cristian Salvador no s’entrenaven al costat dels seus companys. Eren els dos primers positius. Se’ls afegia un membre del cos tècnic. No són les úniques víctimes, perquè l’endemà, nou comunicat amb un veredicte similar. Queia un tercer futbolista, la identitat del qual no va ser revelada, i dos integrants més de l’àrea tècnica.