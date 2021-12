El seu nom anirà vinculat eternament a un dels moments més esperpèntics de la història del Girona. Antonio Calle va disputar 20 partits i va fer 3 gols amb el Girona la temporada 2009-10. No obstant això, molts aficionats el recorden segurament més per la nit del 31 d’agost del 2009 quan els papers del seu fitxatge (el Nàstic els va enviar tard) van arribar passada la mitjanit i no va poder ser inscrit a temps. Això li va fer perdre’s tota la primera volta i ser «el gran perjudicat» de la situació. Tot i això, el madrileny recorda amb estima aquell any al Montilivi que es va tancar amb la miraculosa salvació contra el Múrcia amb el penal de Kiko Ratón, «la situació més extrema i de neguit» que ha viscut mai. Calle, de 43 anys és ara el segon entrenador de l’Osca, amb qui ja va tenir l’oportunitat d’enfrontar-se al Girona fa quinze dies a la Copa i saludar el delegat Javi Galiano, un dels pocs que queden de la seva època.

Està satisfet de com va l’equip d’ençà de la seva arribada?

Sí. De mica en mica l’equip agafa els conceptes que volem imposar i som més sòlids. Tot i això potser ens manca alguna victòria més per ser més a prop de dalt.

Es veia en una banqueta quan era jugador?

Quan jugava ja m’agradava ajudar i corregir els companys, sobretot quan vaig ser més veterà. M’agrada perquè continuo lligat al futbol, però amb més responsabilitat.

Havia entrenat a Tercera i també uns mesos el Recre, a 2a B. S’ho va pensar gaire quan el va trucar Xisco Muñoz?

Estava pendent que em sortís quelcom de primer entrenador, però, ens vam reunir i li va agradar la meva manera de treballar. Té una gran experiència perquè ha pujat i entrenat el Wattford a la Premier Aprenc molt cada dia amb ell.

A vostè el van dirigir tècnics com Schuster, Esteban Vigo, Marcelino, Luis César, David Vidal...A quin s’assembla més el Calle entrenador?

Sempre he intentat aprendre de tots. Si n’he de triar un, el que més m’ha marcat i de qui més he après és Marcelino García. És el meu referent i m’hi fixo molt. Vam aconseguir grans coses al Recreativo amb ell.

Què me’n diu de Cristóbal Parralo i Narcís Julià?

Unes persones i uns professionals excel·lents. La trajectòria posterior ha avalat que eren bons en la seva feina.

Diumenge farà 12 anys justos que va debutar amb el gol amb el Girona al camp del Recre. Se’n recorda?

Sí, i tant! Va ser un any complicat i fins al gener no vaig poder jugar. Es va fer molt dur perquè els futbolistes volem jugar i era molt trist entrenar cada dia i no poder competir. Tot i això guardo un molt bon record tant del club com de la ciutat.

Ara que ja ha passat molt de temps, què va passar aquella nit del 31 d’agost del 2009?

El que menys culpa va tenir vaig ser jo. Jo era a Tarragona al meu pis amb les maletes fetes per venir l’endemà cap a Girona. El problema va ser entre el Nàstic i el Girona, que si enviaven el fax a temps o no, i va ser que no. Suposo que deuria ser un error humà i no sé qui va ser-ne el culpable, però els perjudicats vam ser el Girona i jo.

Es va dir que el Nàstic li havia fet la pua...

Estava clar que no hi continuaria. No sé per què es van fer malament les coses ni si hi havia mala fe. No crec que n’hi pogués haver, perquè es perjudicava un jugador i un club català.

Vostè venia de jugar amb el Recreativo a Primera i de pujar-hi amb el Xerez. Què va pensar quan va arribar al Girona, que tot just encetava el segon any a Segona?

Doncs em vaig trobar un club molt seriós que estava en creixement, com així s’ha vist. Ha viscut un procés de consolidació que li ha permès fins i tot arribar a Primera. Hi havia un organigrama i un projecte i fruit d’aquella bona feina i de sanejar l’economia, el club s’ha fet un nom al futbol professional.

Va estar sis mesos sense jugar però també molts sense cobrar...

Hi va haver problemes, sí. Passa a molts clubs en alguns moments. Ara és un club llaminer d’anar-hi, amb un projecte sòlid i una gran feina al darrere.

Amb qui va fer amistat al vestidor?

Amb Gerard López, sobretot, però amb tothom. També Xumetra i Kiko Ratón, tot i que era la meva competència a la davantera.

Kiko Ratón, que va ser el protagonista d’una salvació miraculosa en l’última jornada contra el Múrcia. Com va viure aquell partit?

Imagini’s...Jo era a la banqueta i no vaig jugar. Hi havia una tensió immensa. Quan el porter va aturar el penal en primera instància i llavors la pilota va entrar va ser una alegria tremenda. Després vam anar tots plegats a sopar. Érem una pinya. Va ser molt bonic i vam recollir el fruit de la feina de tot l’any l’últim dia.

Es veia a Segona B?

Em va passar pel cap, sí. Els minuts passaven, no marcàvem i la tensió pujava. Quan el penal va entrar va ser una èxtasi total.

Ha viscut res de semblant durant la seva carrera?

En una última jornada, ho dubto. Vaig pujar amb el Xerez però va ser diferent, perquè la tensió per evitar el descens és una altra. Una situació tan extrema amb tanta tensió i neguit diria que no l’he viscuda més. Semblava una pel·lícula de por. L’afició del Girona no oblidarà mai aquell partit.

Tornant al present, l’Osca és més candidat que el Girona per pujar a Primera?

Som dos equips amb el mateix objectiu però ara el Girona està més ben posicionat i té cert avantatge. L’Osca ve de baixar l’any passat i, en canvi, el Girona compta amb un bloc que fa temps que juga junts i un entrenador que fa molt bé les coses. Té totes les condicions per lluitar per l’ascens. Nosaltres hem canviat d’entrenador fa poc i això requereix un temps.

L’Almeria ja ha pujat?

Mai es pot dir això i menys a Segona. És l’equip a batre i el més fort per pressupost i jugadors. L’any passat també hi eren i no ho van aconseguir. Tothom tindrà mals moments durant l’any, l’Almeria també.