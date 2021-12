El 2021 s'ha acabat amb partits on hi ha hagut implicats tres dels aspirants a l'ascens directe a Primera Divisió, un objectiu que comparteix el Girona. L'Eibar ha suat sang per guanyar la Reial Societat B (3-2), mentre que la Ponferradina ha caigut a Oviedo, que supera momentàniament l'equip de Míchel a la classificació. En l'altre partit del dia, Burgos i Amorebieta han signat taules.

L'Eibar ha estat a punt de deixar-se un parell de punts pel camí, ja que no ha marcat el gol de la victòria davant el filial del conjunt guipuscoà fins al minut 89. Edu Expósito ha certificat un triomf que els consolida en la segona posició, tot i que han patit de valent: malgrat avançar-se 2-0, amb gols de Blanco Leschuk i Blasco en pròpia porteria, han vist com l'equip de Xabi Alonso igualava el marcador, després de les accions de Magunazelaia i el mateix Blasco. Abans, l'Oviedo ha superat el Girona a la Lliga per un punt i es col·loca momentàniament sisè, després de vèncer 2-0 a la Ponferradina. Els gols han estat obra de Borja Sánchez i Pombo, de penal. El darrer partit del dia l'han jugat Burgos i Amorebieta, amb resultat final de 2 a 2: Guillermo i Valcarce han situat un 2-0 neutralitzat gràcies a un doblet d'Obi.