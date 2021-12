La visita a El Alcoraz de diumenge (18.15 hores, Movistar LaLiga) significarà l'estrena del Girona en un 2022 que l'observa instal·lat en posicions de play-off d'ascens a Primera, esperant i creuant els dits perquè, per fi, aquesta sigui la bona. El partit contra l'Osca, però, es presenta amb un interrogant ben obert; ja que el conjunt gironí presenta fins a vuit casos de covid que no s'han donat a conèixer (cinc futbolistes de la primera plantilla, un del filial i dos integrants de l'staff de Míchel). El tècnic madrileny ha fet aquest migdia la roda de premsa prèvia, en què ha analitzat la situació de l'equip.

Covid

«Avui hem fet les PCR i demà tindrem els resultats. Potser recuperem algun positiu, però ara és complicat esbrinar-ho. Les baixes segures? Sarmiento, Ureña, Terrats i possiblement alguna altra. Però tot el món està en la mateixa situació, el virus s'ha disparat i està fora de control. És a les cases, és molt difícil controlar-ho. Els futbolistes, com qualsevol persona, necessiten conviure amb la seva gent. Han estat fora amb les famílies, que és el normal i el que tots volíem. Jo he tingut el positiu del meu fill, a casa, però el van detectar a temps perquè no ens contagiés. Això va de casa en casa. És un contratemps per a tothom. Estàvem recuperant gent, com Borja García i Pablo Moreno, però en cauen tres, quatre o cinc més. I ara ens ve un calendari dur, amb Copa dijous i Lliga diumenge. Rotarem i farem que tots competeixin, però serà difícil. Ara, li passarà a tots. Si el calendari permetés alguna sortida per solucionar el problema, seria molt millor».

Suspensió de la jornada

«Desconec com ho viuen la resta d'equips, però la realitat és que la competició sortirà perjudicada perquè hi ha molts jugadors que no podran participar i en alguns casos es pot devaluar massa. Però com no està a les meves mans, penso que es jugarà i estem preparant el partit amb tota la seriositat del món, dins de les dificultats que tenim. S'haurien de buscar dates, i no és que sigui partidari o em vingui bé que s'ajorni, però quants jugadors amb covid hi ha? Ja sé que hi ha gent que no pot anar a treballar o perdrà la feina i això és molt més important, però a tots ens afecta, d'una manera o altra. L'únic que dic és que no veuria malament que se suspengués la jornada. El que no farem és responsabilitzar a la covid del que passi al terreny de joc. Seguirem endavant i competirem, intentant cuidar-nos perquè cada cop hi hagi menys casos i tornar a la normalitat».

Quin partit espera?

«Serà diferent de la Copa, per a tots dos, però Xisco (l'entrenador de l'Osca) té la mateixa idea de joc que va utilitzar aquell dia i nosaltres també. Llavors, en aquest sentit no hi haurà grans sorpreses. No sabem les alineacions, perquè hi haurà baixes pels dos costats, però creiem que el partit anirà en la mateixa direcció. Defensivament, l'Osca ha aconseguit que els generin moltes menys ocasions de gol. Se senten molt més forts al darrere i és un equip que en transició fa molt mal. Fa sis partits que no perden a la Lliga, només han perdut a la Copa i va ser contra nosaltres. M'espero un partit complicat, perquè ens collaran, correran molt. Variaran segons els futbolistes que disposin, perquè no és el mateix que jugui Seoane que ho faci Escriche o facin servir un punta de referència que col·loquin Joaquin de davanter. Segons aquestes situacions, nosaltres farem una cosa o altra».

La setmana

«L'equip ha entrenat molt bé, avui els he dit que hem de seguir de la mateixa manera. L'únic que ens ha trastocat és la pandèmia, però com els altres clubs. No hem tingut cap més problema i jo estic molt satisfet. Perquè tothom ha tornat bé de pes i han gaudit de la seva gent, que això és el més important i necessari».

Borja García

«Ha tingut partits bons aquest any, tot i que se li està demanant un nivell d'exigència massa alt. Ell no ha vingut a ser cap salvador, però és un futbolista brillant, del millor de la categoria. Per això vull que estigui amb mi i li tinc moltíssima confiança. Espero que faci una segona volta immensa, però no el posem al focus, perquè la responsabilitat no recau en ell. La responsabilitat recau en el Girona, perquè tots som necessaris i valuosos. Ha de fer passos endavant i no podem pretendre que després de dos mesos sense competir arribi diumenge i faci el partit de la seva vida. Però ens ajudarà i que Borja hi sigui és una gran notícia perquè fa millors als seus companys».

Mercat d'hivern

«Millorar la plantilla no és senzill en la situació en la qual ens trobem. Quique Cárcel està fent un treball espectacular i estic content amb el que veig. Els noms que poden entrar, són dins els paràmetres que pretenem; però com encara no ha vingut ningú, segueixo a mort amb el qual tinc. Si anem al mercat, caldrà encertar i fer-ho bé; perquè no és necessari fer operacions perquè sí. Em consta, perquè tinc informació diària, que això passa, que es treballa bé, i els jugadors són conscients que han millorat des del mes de juliol. És molt complicat que arribi algú ara i sigui més protagonista que un que ha viscut tot el procés. L'arrel, el nucli i el cor del Girona és en la plantilla que ja hi ha; tot el que arribi ens donarà aire, opcions i sumarà, però el cor ja el tenim i batega amb força».

2022

«Li demanem salut i gaudir del camí tots junts, equip i afició. Aquest és el meu desig per al nou any. Tant de bo Montilivi s'ho passi bé aquesta temporada i se senti ben representat. De la resta ja ens encarregarem nosaltres».