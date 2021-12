Ha dit Quique Cárcel, director esportiu del Girona FC, que «en el pitjor moment de la temporada és quan més vaig confiar en Michel». Home, només faltaria. Michel era el menys responsable del que estava passant. El sorprenent, en tot cas, és que els accionistes del Girona no hagin qüestionat mai la continuïtat d’un director esportiu que ha sumat uns quants fracassos, sobretot el de la temporada 2019-20, la del retorn a Segona A amb el màxim límit salarial de la història. L’ampliació de capital, per eixugar el deute, no per afrontar nous projectes, és el resultat d’aquell fracàs.

Si confecciones una plantilla amb dos jugadors que el City no sap on col·locar (Pablo Moreno i Nahuel Bustos, amb salaris estratosfèrics pel nivell del Girona), i que durant un any i mig no han mostrat cap nivell per jugar a la Segona A. Si un dels teus grans fitxatges és un Borja Garcia en decadència. Si incorpores un Juncà inèdit els últims tres anys per lesions, i que es trenca el primer dia que surt de titular. Si has de jugar, com sempre des de fa vuit temporades, amb tres centrals i només disposes de tres jugadors en aquesta posició (quan en falta un, passa el que va passar a Eíbar). Si deixes marxar per quatre duros Mamadou Sylla, el teu màxim golejador de l’any passat i únic davanter que anava bé a l’espai. Si l’últim dia del mercat d’estiu traspasses Gumbau a l’Elx sense contractar cap recanvi. Si cada any regales les primeres jornades de lliga. I si ho fies tot a l’atzar dels jugadors d’un filial, al qual li has reduït un pressupost, que ja no era per tirar coets. És a dir, si fas tot això i unes quantes coses més, no estàs planificant una temporada. Jugues a la ruleta russa.

La sort és que la ruleta russa no sempre surt malament, i més en un esport amb tantes variables com el futbol. I, malgrat la confecció d’una plantilla descompensada i desequilibrada, estem veient el millor Girona des de la temporada del debut a Primera; o sigui des de la marxa de Pablo Machín. Sí, finalment, Cárcel ha encertat el fitxatge d’un entrenador. També ho va fer amb Francisco, després de sumar tres fracassos consecutius (Eusebio, Unzué i Pep Lluís Martí), però amb l’andalús vam veure més resultats que no pas bon futbol. Amb Michel, sobretot des del dia de l’Osca, hem tornat a veure un Girona agressiu, incisiu, treballador, generador d’ocasions; és a dir un Girona més semblant al dels grans èxits, que al de les últimes tres temporades. Un Girona que, guanyi o perdi, deixar un bon sabor de boca. Ara, només falta que el parèntesi de Nadal no hagi trencat la dinàmica ascendent (els positius per Covid poden ser un entrebanc, amb la maleïda Copa pel mig) i que els accionistes del Girona siguin generosos amb el treball de Michel. O sigui que li donin el gener el que no li van donar l’estiu: algun fitxatge que equilibri la plantilla.