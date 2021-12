L’aturada per les vacances de Nadal va arribar, segurament, en el millor moment de la temporada del Girona. Després d’un inici decebedor, en què fins i tot es va trepitjar el descens, Míchel va trobar la tecla i va aconseguir fer reaccionar l’equip amb una sèrie de set victòries, dos empats i dues derrotes (23 de 33 punts) en els darrers dos mesos. Tot plegat ha situat els gironins en zona de play-off d’ascens (6ns) al final de la primera volta. Mantenir aquest estat de gràcia serà, sens dubte, el gran repte del Girona diumenge a Osca, en el sempre complicat primer partit de l’any. Aquest cop, a més a més, Michel haurà de sobreposar-se a les baixes, de moment cinc, per Covid, que tindrà pel partit.

Guanyar el primer partit de l’any sol bon senyal a Montilivi. De fet, el Girona no comença l’any amb victòria des del 2017 quan ho va fer a Saragossa amb gols de Sandaza i Alcaraz (0-2) en la temporada de l’ascens a Primera. D’aleshores ençà, el Girona no ha tornat a començar l’any amb bon peu. En les dues campanyes a Primera, l’equip va visitar la València i en va tornar amb un botí mínim. El primer any va perdre a contra el València (2-1) i el segon (18-19), va empatar al camp del Llevant (2-2) un partit que tenia guanyat.

Tampoc hi ha hagut maneres de començar amb un somriure d’orella a orella en les dues últimes temporades, ja a Segona. Fa dos anys, amb Pep Lluís Martí a la banqueta, el Girona va perdre per la mínima a Vallecas contra el Rayo (1-0). La temporada passada, els de Francisco no van poder superar la muralla defensiva del Sabadell i es van haver de conformar amb un empat a Montilivi (0-0).

Més enrere en el temps, en l’etapa de Pablo Machín, els gironins sí que es van acostumar a les alegries ben aviat. A part de la del curs de l’ascens a Saragossa, l’any anterior, els gironins van estrenar-se amb victòria contra el Valladolid a l’estadi amb gol de Jairo Morillas (1-0). Un any abans, també s’endurien els tres punts de Palamós contra el Llagostera gràcies als gols de Jonas Ramalho i Jaime Mata (1-2).

D’altra banda, l’equip continua preparant el partit molt pendent dels casos de Covid. En aquest sentit, caldrà veure si entre avui i demà n’hi ha més o si alguns dels cinc jugadors positius dona negatiu i té possibilitats de viatjar a Osca. Mentrestant, el conjunt aragonès va anunciar ahir que aturava la venda d’entrades cenyint-se a la mesura adoptada pel Govern de reduir la capacitat de l’estadi al 75%. Això sí, l’Osca respectarà les 189 entrades venudes entre els aficionats gironins que podran assistir al partit presentant el certificat Covid.