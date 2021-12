L'entrenador de l'Osca, Xisco Muñoz, ha dit avui en la roda de premsa prèvia del partit que el seu equip disputarà aquest pròxim diumenge davant el Girona, que han de millorar els resultats a casa, al camp de l'Alcoraz. «Hem de ser més sòlids a casa, hem de millorar i ser més fiables. Hem de fer un passet endavant, i jugar com si fos l'últim partit de la temporada per tirar endavant els partits, comptant amb el suport dels aficionats», ha reflexionat. El partit, com la resta dels programats, estarà marcat pels casos positius Covid, un fet que ha afectat tant l'Osca com al Girona. Segons Muñoz, «estem vivint moments difícils, però hem d'estar preparats per avançar i afrontar cada dia els partits que se'ns presentin, però estem amb il·lusió i ganes, i som conscients que haurem de fer certs retocs».

Míchel, pendent de les PCR per recuperar futbolistes L'Osca vol fer una segona volta més bona que la primera i millorar els resultats, encara que, segons el seu entrenador, «portem retard en la preparació perquè fa poc temps que estem treballant, però hem de reforçar el que anem fent i millorar perquè empatar no ens serveix, i ara venen moments importants, i aquest mes de gener veurem el que podem donar». Sobre el Girona, rival de l'Osca aquest diumenge, ha comentat Xisco Muñoz que coneix bé al conjunt català. «És un equip que sabem com juga, que ataca bé els espais, i que té un bon joc interior, i que a més tenen a un golejador, Stuani, que marca gols, per la qual cosa nosaltres haurem de ser molt sòlids, no perdre els duels, i atacar per les bandes, on podem fer molt de mal, per generar-los incomoditat i complicar-los les coses», ha afegit l'entrenador de l'Osca.