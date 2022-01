Les vacances de Nadal no han frenat l'impuls del Girona de les darreres jornades i l'equip continua en estat de gràicia. Els de Míchel han aconseguit la victòria aquest vespre a Osca gràcies a un gol de Samu Sáiz al principi de la segona part que ha acabat sent decisiu. Les aturades del debutant, a la Lliga, Ortolá i la capacitat de resistència dels blanc-i-vermells als minuts finals davant el setge dels aragonesos ha fet la resta perquè els tres punts volin cap a Girona. Amb el triomf, els de Michel es mantenen en posició de play-off d'ascens.

Resultats i classificació de Segona Divisió

Condicionat per les baixes que hi ha hagut durant tota la setmana, Míchel ha plantejat un onze sense referència ofensiva. Amb Stuani a Girona, el tècnic ha deixat Bustos a la banqueta i ha situat Baena i Samu Sáiz com a dos falsos nous. La gran novetat, sens dubte, ha estat la presència d'Ortolá sota pals. El porter alacantí ha hagut d'intervenir per desviar a córner un xut llunyà de Juan Carlos Real que entrava.

Tot i l'ensurt, el Girona ha dominat el joc els primers minuts i ha trepitjat àrea rival, això sí, sense perill. L'Osca ha cedit la pilota als de Míchel i s'ha arreplegat al darrere esperant-lo. Una arribada d'Aleix Garcia, a qui se li ha escapat el control davant el porter ha estat l'aproximació més clara dels gironins, que han tingut molta pilota però no han posat a prova Andrés Fernández en cap moment.

Sense profunditat ni rematada durant la primera part, el Girona ha anat per feina a la represa. Samu Saiz ha aprofitat un mal refús de Marc Mateu, des de la frontal de l'àrea, enviar la pilota fregant l'escaire lluny de l'abast del porter. El Girona s'avançava en la primera rematada a porteria. Amb l'avantatge, els de Míchel han jugat còmodes robant de pressa la pilota a un Osca que ha estat xiulat pel seu públic. Tot i això, Ortolá ha hagut d'aparèixer per desviar un xut força clar de Mikel Rico.

No podia ser tan fàcil. L'Osca començava a despertar i Ortolá tornaria a intervenir per neutralitzar un xut de Pitta, que ha estat gana, i poc després un altre de Gaich. El Girona havia perdut el control de la pilota i també del partit i veia com els aragonesos el sotmetien. Michel ha mirat de tallar-ho fent entrar Borja García, que ha estat xiulat per la seva exafició. No ha estat la solució i el setge local ha estat constant fins al final. Un pletòric Bernardo ha resolt el munt de pilotes penjades a l'àrea fins que s'ha arribat al final dels temps reglamentari i els gironins han pogut somriure.

Osca: Andrés Fernández, Buffarini (m.63, Manu Rico), Miguel (m.46, Insua), Pulido, Miquel (m.24, Lombardo), Mosquera, Mikel Rico, Nwakali, Pitta (m.71, Gaich), Juan Carlos Real (m.71, i Marc Mateu.

Girona: Ortolá, Valery, Jairo (m.89, Juncà), Bernardo, Juanpe, Bueno, Aleix Garcia, Pol Lozano, Kebé (m.89, Artero), Baena (m.75, Borja García) i Samu Sáiz (m.63, Bustos).

Gols: 0-1, m.47, Samu Sáiz.

Àrbitre: Moreno Aragón (Comitè Andalús). VAR: Pulido Santana (Comitè Canari). Ha amonestat Manu Rico i Nwakali (Osca) i Pol Lozano, Valery (Girona).

Estadi: 4.995 espectadors a l'Alcoraz.