Guanyar partits a la Segona Divisió no és gens fàcil. Cada victòria, sigui contra el rival que sigui, està suada i treballada. Patida. El cuer et pot treure de polleguera, el que demostra la igualtat d’una categoria farcida de bons equips i excel·lents jugadors. Si a tot això se li suma un condicionant, i dels grossos, com ho és la pandèmia del coronavirus, les dificultats es disparen. Així es troben tots els conjunts de la divisió de plata i no se n’escapa el Girona, que aquesta tarda (18:15 hores, Movistar LaLiga) inaugura el 2022 i ho fa al camp de l’Osca, un dels rivals a tenir en compte que, encara que no ho digui així la classificació, disposa d’una plantilla feta per estar a dalt. A la complexitat de l’escenari, se li ha d’afegir un altre obstacle. El virus, barrejat amb les lesions, escapcen la convocatòria gironina, molt marcada pels que no hi són. Alguns d’ells, noms propis amb majúscules.

Per exemple, Cristhian Stuani. El golejador per excel·lència, el pitxitxi del Girona i també de la competició, s’ha hagut de quedar a casa. El far en atac d’un equip que treu renda, i de quina manera, del seu instint depredador. Autor de 14 gols, la majoria d’ells decisius, la seva baixa fa que l’equip perdi potencial en atac. No ha viatjat l’uruguaià i tampoc ho ha fet Arnau Martínez, un dels joves talents del club. Indiscutible per a Míchel i una de les sensacions d’aquesta temporada, el defensa també està fora de combat. El teòric substitut, Jordi Calavera, s’uneix a la llista d’absències. El mateix que poques setmanes enrere i en idèntic escenari, va segellar l’accés dels blanc-i-vermells als setzens de final de la Copa del Rei eliminant l’Osca per la mínima (0-1) gràcies a un gol seu.

No són els únics que han caigut de la convocatòria, perquè aquí cal afegir-hi tots els lesionats, que no són pas pocs. Pablo Moreno ja veu la llum al final del túnel, però no està al cent per cent recuperat i encara haurà d’esperar una mica per reaparèixer, pel que tampoc podrà jugar. Passa tres quarts del mateix amb Darío Sarmiento, que hauria de tornar durant aquest mes. Ramon Terrats es va operar a principis de novembre i en unes setmanes tornarà a estar disponible, mentre que a Óscar Ureña li falta encara una mica més per fer vida normal i ser un més en els entrenaments i partits. Encara que no ho sembli, però, tot no són males notícies i Míchel Sánchez aplaudeix el retorn d’uns dels futbolistes cridats a ser importants, però que fins ara no ha brillat. Ni molt menys s’ha acostat a la seva millor versió. Es tracta de Borja García, lesionat al camp del Fuenlabrada a finals del passat mes d’octubre, i des d’aleshores sense poder jugar ni un sol minut per problemes musculars. Ja està del tot recuperat el migcampista i entrava ahir en una llista de convocats que compta amb només 15 jugadors del primer equip. Com no podia ser d’una altra manera, el filial aporta de nou el seu granet de sorra i han viatjat joves com Gabri, Artero, Biel Farrés i Dawda. Noms que ja comencen a ser habituals, perquè a cada partit Míchel ha hagut de recórrer al segon equip per comptar amb prou peces. Aquesta vegada, fins i tot apareixen dos juvenils: Joel Roca i Unai.

Que no s’aturi la ratxa

Mil i un contratemps que, malgrat tot, no impediran que el Girona visiti l’Alcoraz amb l’objectiu d’allargar el seu moment dolç. De joc i de resultats, perquè l’equip ha sumat 23 dels últims 33 punts en joc, tancant l’any natural en posicions de play-off, un privilegi que recuperarà si avui puntua (per superar l’Oviedo, que té un punt i un partit més) i calca o millora el resultat que faci el Las Palmas. La línia ascendent és del tot evident, tot i que també és cert que a fora toca millorar i els dos últims desplaçaments no han anat del tot bé: 4-2 a Eibar i 1-1 a Eivissa. No serà pas fàcil guanyar al camp d’un Osca irregular que, no obstant, té fam i plantilla per escalar posicions i estar més amunt. Els de Xisco Muñoz, això sí, també tenen baixes i el virus no ha donat treva. Tornen Ignasi Miquel, Juan Carlos i Pulido, mentre que Ferreiro és dubte i dels seriosos. Ara bé, estan del tot descartat Andrei Ratiu, Cristian Salvador, Jaime Seoane, Joaquín Muñoz i Dani Escriche. Homes importants i dels que més minuts sumen aquesta temporada.