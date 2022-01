El Girona ha anunciat aquesta tarda la renovació d'Arnau Martínez fins el 2025. L'acord amb el defensa maresmenc era un fet des de feia mesos però fins avui el club no l'ha pogut activar. Amb l'inici del mercat d'hivern i l'entrada de diners per al límit salarial, el Girona ha pogut inscriure Arnau Martínez amb un contracte d'acord al rendiment ofert. El defensa, que va debutar ara fa poc més d'un any a Segòvia a la Copa i ja ha disputat 37 partits amb l'equip, també ha estat internacional sub19 i és un dels actius més importants del club.