Montilivi, com tots els estadis, ha vist reduït el seu aforament al 70%. El Girona ja ha començat a prendre mesures per complir la nova normativa i ha tancat la venda d'entrades de la pròxima jornada, en què els homes de Míchel reben el Fuenlabrada (diumenge, 14 hores). Les restriccions s'efecturan per primer cop dijous, coincidint amb la visita de l'Osasuna a la Copa del Rei (16 hores). Segons ha informat el club, aquesta temporada l'assistència mitjana en els partits de l'equip gironí a Montilivi se situa al 43,7%.

Contra el Lugo, el diumenge 23 a les 18.15 hores El Girona jugarà dos partits consecutius a l'estadi i aquest dilluns, la Lliga ja ha fet oficial l'horari de la visita del Lugo: es jugarà el diumenge 23 de gener, a les 18.15 hores (Movistar LaLiga). Cal recordar que el cap de setmana del 15-16 la Segona Divisió s'atura; però no ho farà l'activitat a Montilivi, ja que aquell diumenge al migdia (12 hores) està previst el partit de les llegendes del Girona contra el Barça Legends, junts en la lluita contra l'ELA.