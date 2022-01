Sabíem que ahir el Girona havia de jugar sense Stuani perquè s’havia quedat a casa amb Covid i també sabíem que Míchel havia de buscar una solució per la banda dreta davant les baixes pel mateix motiu d’Arnau Martínez i Jordi Calavera. El que no sabíem fins a l’hora del partit és que Juan Carlos, també amb Covid, estava afeblit i pràcticament no s’havia entrenat durant tota la setmana, que Samu també havia estat perjudicat els últims dies físicament i que Bustos s’havia posat malalt ben bé el dia abans del partit. Però també sabíem, havent vist el Girona de Míchel, que aquest equip competiria a l’Alcoraz fos quin fos l’onze inicial que tragués el tècnic madrileny.

I així va ser, i no només per la victòria final sinó per la cara mostrada per un Girona que no va patir gens durant tota la primera part i que després de veure’s beneficiat amb el gol al minut 2 de la represa va saber aguantar les envestides d’un Huesca que davant la fiabilitat defensiva dels de Montilivi anava perdent els estreps sa mesura que avançaven els minuts i no trobava la solució per empatar.

I és que aquest Girona mereix estar al lloc que ocupa perquè no només ahir va tenir moltes baixes, fins a set, sinó que són ja molts partits els que l’equip ha hagut d’afrontar amb un nombre incomptable d’absències. I davant del que ve i tot el que està provocant la pandèmia, potser saber jugar amb tantes baixes acabarà sent un factor clau pel desenllaç de la temporada.