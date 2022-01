Xisco Muñoz va entrar a la sala de premsa de l’Alcoraz amb les estadístiques acabades de sortir del forn. «Hem fet disset xuts, deu dels quals a porteria. Hem tingut situacions d’un contra un...No hem estat encertats i hem de millorar-ho moltíssim. És el nostre tendó d’Aquil·les. Els tres punts havien d’haver estat nostres. El Girona ens ha xutat tres cops», deia lamentant la poca punteria dels seus jugadors. El tècnic valencià de l’Osca reconeixia que al seu equip li manca «aquest plus davant de porteria que demana la categoria» per poder ser a dalt. «Hem generat ocasions però no hem estat capaços de fer-les. Per contra, Samu Saiz l’ha clavada a dins en l’única que ha tingut».