El Girona i l’Osasuna es tornaran a veure les cares demà passat a Montilivi a la Copa del Rei cinc anys i mig després que els navarresos frustressin els gironins i celebressin l’ascens a Primera sobre la gespa de l’estadi. De ben segur no hi haurà tanta tensió com aquell partit de tornada de la final del play-off d’ascens, en què el Girona altre cop no va saber gestionar les emocions i va ser incapaç de remuntar el 2-1 que havia encaixat a Pamplona. Un gol de Kenan Kodro va tornar a instaurar la decepció a Montilivi (0-1). El premi, dijous no té ni punt comparació amb el del 2016, però no està del tot malament perquè permetria els gironins disputar una altra ronda de la competició contra un altre equip de Primera. Això sí, amb tan poc fons d’armari i la pluja de casos Covid que van apareixent, també podria acabar sent un mal negoci avançar.

Sigui com sigui, gironins i navarresos reeditaran un duel a la Copa que ja es va viure el novembre del 2004 i que va acabar amb gairebé un ball de bastons. Aquella vegada, l’Osasuna arribava a Montilivi consolidat com equip de Primera i s’enfrontava a un Girona que navegava a Segona B per la zona de descens. Els de Josep Maria Nogués ja havien eliminat el Vila-real, també de Primera, en l’eliminatòria anterior gràcies a un gol d’Eloi, i van fer suar de valent l’Osasuna. El partit va acabar sense gols al final del temps reglamentari i es va decidir amb un gol de penal del visitant Iñaki Muñoz a la pròrroga. El temps extra es va escalfar molt i David Clotet va ser expulsat després que l’àrbitre Daudén Ibáñez s’empassés un penal de Cuéllar a Caballero. La tensió va créixer encara més quan Webó i Morales van denunciar crits racistes per part del públic local. Aquell partit va deixar uns 15.000 euros de recaptació per al Girona. El Girona lliga Arnau fins el 2025 Serà el tercer cop que el Girona i l’Osasuna s’enfrontin a la competició de Copa. La primera va ser la temporada 1939-40. Els gironins van guanyar a l’antic estadi de San Juan de Pamplona (2-3) però l’Osasuna es va imposar a Vista Alegre (0-2) i va caler un desempat, que va sortir creu (2-0). Pel que fa al partit, la situació de la pandèmia ha provocat que s’hagi restringit la capacitat dels estadis al 70%. Per això, el Girona ha decidit limitar la venda d’entrades i d’invitacions pels pròxims partits per tal de complir la xifra. Aquesta situació afectarà, de moment, el partit contra l’Osasuna i també el partit davant el Fuenlabrada de diumenge, pel qual ja no es venen entrades.