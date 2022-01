Les dràstiques reduccions de pressupost que ha patit el Girona arran de la doble decepció de no pujar a Primera, primer contra l’Elx, fa dos anys, i el curs passat contra el Rayo Vallecano, han fet que a Montilivi hagin passat a millor època les súper plantilles fetes a base de noms contrastats i reconeguts. El no ascens ha donat pas a una època d’austeritat en fitxatges però que, de retruc, ha permès els entrenadors mirar més el planter. I és així com s’ha vist brotar i créixer jugadors amb molt de pes ja al primer equip com Terrats, Kebé i, sobretot, Arnau Martínez. El defensa de Premià de Dalt, de només 18 anys, és sens dubte l’actiu més poderós del Girona que ahir, finalment, va fer pública la seva renovació fins al 2025. Arnau acabava contracte el 30 de juny i havia rebut l’interès de clubs de la Lliga i també de l’estranger per incorporar-s’hi però el Girona ha fet bé la feina i l’ha lligat per tres temporades més. El maresmenc, doncs, veu actualitzat el seu contracte d’acord al rendiment i passarà a tenir fitxa professional a partir de la campanya que ve. A més a més, el blinda amb, segons Mundo Deportivo, una clàusula de 5 milions d’euros si el Girona és a Segona i de 10 milions, en cas que pugi a Primera.

Amargs records en alguns dels últims duels contra l’Osasuna a Montilivi Format al planter del FC Barcelona, Arnau Martínez va arribar al Girona el 2018, amb 15 anys, procedent de l’Hospitalet. Els responsables del planter gironí, encapçalats per Albert Síria, van reclutar-lo conscients de les seves possibilitats i Arnau, a fe que no ha decebut. La progressió del maresmenc ha estat meteòrica. Instal·lat a la residència per a joves valors de les Hortes, del cadet va passar al Juvenil B i el desembre de l’any passat Francisco Rodríguez el va fer debutar amb el primer equip en l’eliminatòria de Copa del Rei al camp de la Gimnástica Segoviana. Una estrena que semblava que seria una anècdota però a còpia de veure’l als entrenaments i, sobretot, als partits, es va convertir en categoria. Francisco el va situar a l’onze sacrificant Bernardo i Arnau ja no n’ha sortit. Tampoc enguany amb Míchel que ha tornat la titularitat a Bernardo. Sense lloc a l’eix, Arnau s’ha fet un lloc com a carriler per la dreta on s’ha convertit en un gran arribador i ja ha fet quatre assistències de gol. Descarat i amb un caràcter guanyador i fort, per la seva edat, Arnau ha demostrat una gran maduresa futbolística en moments de molta tensió, com en les jornades finals o en el play-off d’ascens de la temporada passada. La progressió d’Arnau Martínez a Montilivi no ha passat desapercebuda als tècnics de la Federació Espanyola. De fet, el maresmenc és un habitual a la selecció sub19 i no seria d’estranyar que aviat li arribés una convocatòria de més amunt. Baixa diumenge passat a Osca, Arnau confia estar a disposició de Míchel per rebre diumenge el Fuenlabrada, el que serà el seu 38è partit amb la samarreta blanc-i-vermella del Girona.