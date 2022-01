El Girona ha tingut una visita molt especial aquest matí a La Vinya. L'extècnic Juan Carlos Unzué ha acompanyat a l'equip en l'entrenament d'avui, donant als de Míchel tota una lliçó de vida en motiu de la seva lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Abans del partit de Copa d'aquest dijous contra l'Osasuna, exequip del navarrès, Unzué ha compartit una estona amb la plantilla i ha aprofitat per conversar amb els jugadors i l'actual entrenador.

"Sentiu-vos uns privilegiats. Fins fa quatre dies, aquest que està a la cadira (referint-se a ell) estava entrenant amb vosaltres i sent part d'un staff, però d'aquesta manera també es pot disfrutar de la vida i donar-li sentit. He decidit fer-ho d'una altra manera perquè per a la resta de la gent aquesta malaltia no sigui una desconeguda com ho era per mi quan van donar-me el diagnòstic. El meu objectiu és donar-li visibilitat. Tant de bo puguem canviar alguna cosa. Desitjo que la vostra temporada acabi bé. Esteu en una bona dinàmica de resultats i espero que us poseu més amunt, sumant punts", els ha dit.

La visita d'Unzué es produeix abans del partit benèfic contra l'ELA que es jugarà el proper 16 de gener a Montilivi entre les "llegendes" del Girona i el Barça. La nova edició del Trofeu Costa Brava servirà per homenatjar Unzué i la totalitat de la recaptació, tant per la venda d'entrades com d'altres aportacions, es destinaran a la Fundació Catalana de l'ELA Miquel Valls. Fins ara, el club ha venut unes 2.000 entrades.