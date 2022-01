Segurament sense esperar-ho, se li ha plantejat un gran dilema a Míchel Sánchez de cara als propers partits. El tècnic haurà d’escollir qui posa a la porteria, una posició que fins fa quatre dies estava adjudicada sense cap mena de discussió a Juan Carlos Martín. L’actuació d’Adrián Ortolá a la Copa del Rei i en l’últim partit de Lliga davant l’Osca (0-1), però, obre un nou debat sota pals. El porter valencià va aprofitar que Juan Carlos no estava al cent per cent -el de Guadalajara va ser suplent perquè acabava de recuperar-se de la Covid- per quedar-se amb la titularitat diumenge passat a l’Alcoraz i reptar Míchel. Com demana l’entrenador blanc-i-vermell, Ortolá va jugar amb els peus i va intervenir en el joc com si fos un central més, connectant especialment amb Bernardo.

El que semblava una obvietat, ja no ho és tant. Juan Carlos va deixar de ser l’altre dia a Osca el jugador del Girona amb més minuts disputats aquesta temporada. Després de ser rellevat per Ortolá, el porter ha vist com Bernardo el supera ara en el rànquing: el central colombià ha jugat 1.958 minuts fins ara, per davant dels 1.890 que acumula Juan Carlos.

Juan Carlos va arribar al Girona fa tres temporades (curs 2019/20) procedent del Lugo, en un dels primers moviments de la direcció esportiva arran del descens a Segona. El porter va guanyar-se de seguida la confiança de l’extècnic Juan Carlos Unzué, però el navarrès va ser destituït per la mala dinàmica de resultats i el seu substitut, Pep Lluís Martí, va acabar decantant-se per Asier Riesgo. També ho faria més endavant Francisco, encara que l’actual entrenador de l’Elx va apostar per ell la següent temporada (2020/21). El passat exercici Juan Carlos va gaudir de 3.960 minuts repartits en 44 partits -no va participar a la Copa.

Sent titular indiscutible per davant d’Arijanet Muric i José Suárez, que van marxar en el mercat d’hivern de l’any passat, i més tard d’Ortolá, que va incorporar-se el gener de 2021, Juan Carlos va assolir el rècord de participació a la porteria de tota la seva carrera esportiva. A banda de la temporada passada amb el Girona, també destaquen els dos anys que va defensar la samarreta del Lugo, i l’any a l’Elx, amb una quarantena de partits per exercici.

La tranquil·litat de Juan Carlos a la porteria s’ha vist alterada per la seguretat d’Ortolá. El valencià ha demostrat que pot ser un porter de garanties per al Girona, i que no només és capaç de fer aturades de mèrit i donar sortida sinó que, fins i tot, sap aturar penals. Una tasca que semblava impossible per al conjunt gironí i que Ortolá va aconseguir endevinant el xut d’Escriche en el partit de Copa davant l’Osca (0-1). La seva acció va servir per trencar una ratxa de més de set anys sense desviar cap penal.

Tenint en compte que Juan Carlos no va participar en tots els entrenaments després de les vacances de Nadal, Míchel va decantar-se per Ortolá en el primer partit del 2022. A Osca, el porter de Xàbia va estrenar-se a la Lliga vestint la samarreta del Girona. Després de fitxar pel club l’any passat, va haver d’esperar fins al primer duel de Copa davant el Calvo Sotelo de Puertollano (1-5) per mostrar les seves habilitats al terreny de joc.

De moment, Ortolá només ha jugat 3 partits aquesta temporada (2 de Copa i 1 de Lliga), deixant la porteria a zero en dues ocasions i havent encaixat un gol. Les xifres d’Ortolá contrarresten, i molt, amb les de Juan Carlos. I és que fins diumenge passat, el porter de Guadalajara ho havia jugat absolutament tot a la Lliga. Va tancar la primera volta amb un balanç de 9 victòries, 4 empats i 8 derrotes. En els 21 duels que ha disputat ha deixat la porteria a zero un total de sis vegades i ha rebut 25 gols en contra.

«Adri ens ajuda amb la pilota, però sense també ha fet un parell d’aturades espectaculars. La realitat és que tenim dos grans porters. La competència és sana. Només demano que els dos entenguin que han de ser-hi per ajudar l’equip, sense pressió perquè confio en els dos», va dir Míchel.