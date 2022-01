«Sentiu-vos uns privilegiats». Així de clar i senzill els ho va dir ahir Juan Carlos Unzué als jugadors del Girona en la seva visita a La Vinya. L’exentrenador blanc-i-vermell va encoratjar als de Míchel Sánchez abans de rebre demà l’Osasuna, exequip del navarrès, als setzens de final de la Copa del Rei (16.00 h). «Us enfronteu a l’equip de la meva terra, al qual també vaig fer-los una xerrada. Com us digui alguna cosa i us motivi, m’esbroncaran des de Pamplona», va dir-los amb una rialla.

Malgrat les fatals conseqüències de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la vitalitat d’Unzué i la forma que té de transmetre-la són d’admirar. L’exporter té entre cella i cella donar a conèixer la seva malaltia perquè no arribi per sorpresa a ningú, com li va passar a ell en el moment del diagnòstic, i, alhora, avançar en la recerca per combatre-la. I ni una cadira de rodes ni res li ho impediran. «Alguns m’heu tingut d’entrenador. Fins fa quatre dies estava jugant amb vosaltres, fins fa dos formava part d’un staff i avui estic aquí en una cadira de rodes, però d’aquesta manera també es pot disfrutar de la vida. He decidit donar-li sentit d’una altra manera, diferent de com ho havia fet fins al moment. Per mi la malaltia també era una desconeguda. Vull intentar que a la resta de la gent no li passi el mateix que a mi perquè quan van donar-me el diagnòstic vaig haver de mirar internet i demanar que m’ho expliquessin. No sabia què era», va explicar-los. Seguint la mateixa línia, va insistir que «el meu objectiu és donar visibilitat» a l’ELA. «Crec que entre tots ho estem aconseguint. Hi ha molt camí per recórrer encara, però espero que puguem ser capaços de canviar alguna cosa», va afegir.

D’altra banda, va aprofitar per animar-los a la Lliga: «Desitjo que acabeu bé la temporada. Esteu en bona dinàmica i tant de bo pugueu allargar aquesta ratxa de resultats positius per situar-vos més amunt».

La visita d’Unzué es va produir abans del duel de Copa contra l’Osasuna i el partit benèfic que es disputarà el proper diumenge 16 de gener a Montilivi entre les «llegendes» del Girona i el Barça. En el marc del Trofeu Costa Brava, precisament Unzué serà el protagonista de la jornada. El que va ser l’entrenador del Girona el principi de la temporada 2019/20 s’ha convertit en un exemple de lluita contra l’ELA i dos dels seus exclubs, Gironai Barça, s’han unit per ajudar-lo en la causa. La totalitat de fons recaptats, tant per la venda d’entrades com d’altres aportacions que hi pugui haver, aniran destinats a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. De moment, a Montilivi ja s’han venut prop de 2.000 localitats i s’espera millorar la xifra per ajudar a combatre l’ELA.

Dani Mallo i Gorka Iraizoz se sumen a la llista de futbolistes que defensaran l’escut del Girona amb Jose Martínez, Jordi Matamala, Migue González, Richy Álvarez i Jandro Castro.