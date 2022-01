Orgull i il·lusió contra pressió (o depressió). El Girona hi té més a guanyar que no pas a perdre aquesta tarda amb l’Osasuna en els setzens de final de la Copa del Rei (16:00 h). Els de Míchel Sánchez l’afronten amb un extra de motivació després de comprovar que ni la pausa per les vacances de Nadal ni la maleïda sisena onada de la Covid-19 són suficients per frenar un equip que té ben clar què vol i per què treballa cada dia. Fins a sis partits sense perdre acumulen els gironins entre Lliga i Copa. L’objectiu és aconseguir els millors resultats a la Lliga per poder lluitar per l’ascens a final de temporada, però això també passa per seguir viu en l’altra competició. La Copa representa una càrrega física per a la plantilla amb més duels en un inici de la segona volta força exigent, sí, però també permet allargar el bon moment del Girona i que els futbolistes menys habituals gaudeixin dels minuts que mereixen. Fins i tot, que donin competitivitat en alguna posició fixada amb noms i cognoms com ha passat a la porteria des del debut d’Adrián Ortolá.

Guanyar els de Jagoba Arrasate en el primer partit del 2022 a Montilivi seria un gran regal de Reis per al Girona i la seva afició. Ara bé, per més que les sensacions no siguin gaire bones a Pamplona, l’Osasuna és un rival de Primera i l’eliminatòria és a partit únic. Així que no passar a vuitens seria el mal menor. La gran actuació d’Ortolá diumenge passat a Osca (0-1) en la seva estrena a la Lliga, motivada pels pocs entrenaments que havia fet Juan Carlos Martín després de tenir la Covid-19, ha obert un interrogant a la porteria. Ho va reconèixer ahir Míchel, que no va voler donar pistes malgrat tenir decidit quin dels dos porters serà titular. En principi, la Copa és per al valencià. D’altra banda, el tècnic va avançar que el bisbalenc Ricard Artero i Borja García sortirien d’inici en un onze que comptarà amb la presència de jugadors titulars pel poc marge de rotació. Sense els lesionats Darío Sarmiento, Ramon Terrats, Óscar Ureña i Pablo Moreno; i les baixes d’Arnau Martínez i Eric Monjonell per Covid-19 i Cristhian Stuani, el Girona intentarà sorprendre l’Osasuna sent fidel a la seva idea. Com ja ha passat en les altres eliminatòries, els joves del filial tindran especial protagonisme. Sense Monjonell, el central Biel Farrés podria estrenar-se amb el primer equip. A més a més, hi haurà Dawda Camara, Gabri Martínez, Suleiman Camara i l’extrem de Camprodon, Joel Roca. A diferència del Girona, l’Osasuna té l’obligatorietat de guanyar. Els navarresos necessiten redimir-se del mal moment que travessen a la Lliga amb 10 jornades sense conèixer la victòria. Ho hauran de ser sense el seu entrenador, Jagoba Arrasate, que és positiu per coronavirus, i comença a perdre la confiança per part de l’entorn. Al capdavant de l’equip hi haurà el segon, Bittor Alkiza. En el seu cas, els jugadors menys habituals seran els que jugaran a Montilivi per alliberar els titulars de cara al partit que tenen diumenge davant el Cadis. Serà el torn, doncs, per a Ramalho. El basc tornarà a Montilivi com a rival del Girona.