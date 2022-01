El Girona serà demà al bombo del sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei. L'equip de Míchel creix a velocitat de creuer i fins i tot ja es permet jugar de tu a tu, guanyar i eliminar un Primera com l'Osasuna. Avui a Montilivi la diferència de categoria no s'ha vist per enlloc i, de fet, el Girona hauria pogut golejar als navarresos sobretot si Nahuel Bustos no hagués errat totes les ocasions que ha tingut. Al final ha valgut el gol matiner de Juncà.

Que el Girona ha sortit a buscar el gol, la victòria i la classificació des del xiulet inicial ho proven els dos córners que ja havia forçat l'equip abans del minut 5, o l'1-0 de Juncà, avui pletòric, als 6. Els locals han aprofitat un desajustament defensiu de l'Osasuna i la pilota de Bueno a l'espai l'ha aprofitada el lateral de Riumors després de fer un magnífic control, entrar a l'àrea i afusellar Juan Pérez amb l'esquerra. El marcador a favor ha impulsat encara més els de Míchel, que no concedien res en defensa (poc s'ha vist Chimy Ávlla), i que sabien sortir de l'intent de pressió avançada que proposava l'equip navarrés amb solvència. A la mitja hora Bustos hauria pogut fer el 2-0 però l'acció, que ha acabat en gol, ja havia sigut invalidada prèviament per fora de joc. En aquesta ronda de la Copa encara no hi ha VAR. I el videoarbitratge també podria haver canviat el signe d'una altra jugada polèmica abans del descans: Kebé, un dels millors, se n'ha anat com ha volgut per la línia de fons després d'una passada de Juncà i ha rebut una entrada d'Oier que l'àrbitre no ha entés com a penal. Abans del descans l'Osasuna ha fet un pas endavant i en la primera aparició de Chimy Ávila, entre Juan Carlos i el pal han avortat l'empat. L'ocasió dels navarresos ha sigut molt clara, en una bona contra generada després d'una falta lateral a favor del Girona a l'altra porteria.

Una brillant jugada de Baena, filtrant la pilota perquè arribés a Bustos, sol dins l'àrea, ha sigut el primer avís del Girona a la segona part. L'argentí, però, ha fet el més difícil: embolicar-se. Immediatament després, una falta servida per Baena l'ha rematada de cap Santi Bueno a gol però l'acció s'ha invalidat per fora de joc. No hi ha hagut treva en aquest inici del segon temps: Torres ha enviat fora una falta perillosa al minut 54 molt a prop del vèrtex de l'àrea. I Bustos ha tornat a desesperar l'afició errant un gol claríssim, però claríssim, només havia d'empènyer la pilota, després d'una passada de Baena per la banda dreta, arribant al minut 60. El Girona ha donat entrada a Samu i Aleix, pel desesperant Bustos i Pol Lozano. I ha seguit buscant la sentència, perquè tot i que per joc no hi havia color, el marcador era curt i el resultat, incert. L'Osasuna ha arribat als deu últims minuts fent un pas endavant, coincidint amb l'entrada de Budimir i Nacho Vidal. El Girona, en canvi, ja no arribava amb tanta facilitat a l'àrea rival. Juan Carlos ha posat una mà salvadora per enviar a córner un xut de Budimir. Es tractava de resistir. I s'ha aconseguit. El cap de setmana del 15-16 de gener, en la ronda de vuitens, un altre Primera vindrà a Montilivi.