La Copa pot ser una nosa per a molts entrenadors. No ho és per a Míchel. El tècnic del Girona treballa perquè el seu equip passi de ronda en una eliminatòria «oberta» contra l’Osasuna. «És una competició preciosa i important per nosaltres. Volem allargar la bona dinàmica per arribar al partit de diumenge (Fuenlabrada) encara més reforçats. Començar l’any a Montilivi amb una victòria seria una motivació especial», va assegurar.

«Ens ho podem prendre com una càrrega de partits dins la setmana típica. Els dijous fem espais grans i veient els jugadors amb les gestions de càrregues, n’hi haurà que repeteixin amb minuts establerts. No ens traurà competitivitat. Els joves també ens ajudaran. Volem fer un bon partit i passar».

«Artero jugarà. No en diré més, però per la possibilitat de l’alineació en funció de si juguem amb 4 o 5. Comptem amb ells perquè s’ho estan guanyant i estan fent un pas endavant. Em sap greu que Monju es perdi aquest partit per la Covid i també per Arnau perquè volíem que participés i tingués minuts contra equips de Primera per veure el seu rendiment i nivell».

«És una gran notícia pel club i l’afició. És un jugador de 18 anys que hi és des de cadet. Tots l’estimem. Té unes expectatives molt altes. Estic segur que encara no ha aconseguit el seu sostre i té molt marge de millora, però està a un nivell altíssim. Sobretot, per entendre el joc. És intel·ligent. Si millora en aspectes del joc tindrà un protagonisme molt bo en el futbol professional. Tant de bo sigui molts anys al Girona i amb l’equip a Primera per disfrutar-lo».

«No hem parlat de la renovació encara. Queda moltíssim. Em considero un privilegiat perquè estic en un lloc espectacular. Tinc la il·lusió d’haver vingut per molt temps, però hem de centrar-nos en el present. Soc molt feliç a Girona. És un lloc on crec que puc progressar i fer-me millor entrenador. Aquí hi ha l’avantatge de poder parlar de futbol amb tothom».

«No posem un equip pensant que descansem, sinó per donar una recompensa en el dia a dia. La Copa pot canviar la titularitat i el rendiment d’un jugador com ha passat a la porteria. El pas endavant d’Adrián ens genera dubtes per a la resta de jornades. És positiu per la competitivitat de l’equip, però sobretot per ell. Hi ha molts jugadors que mereixen jugar».

«L’Osasuna fa 10 partits que no guanya a la Lliga, però sí que ho ha fet a la Copa. Per ells és molt important, però per nosaltres també. Tenim una dinàmica positiva i no volem que es trenqui. Traurem un equip de garanties per passar l’eliminatòria».

«El porter el tenim clar, però no el direm. Borja jugarà d’inici perquè a partir de febrer serà molt important i ha d’agafar sensacions de futbol. Té una personalitat espectacular amb experiència. Sap que part de l’èxit de l’equip passa perquè ell estigui en el seu millor moment. Amb ell som més forts».

«Volem seguir vius en una competició preciosa. Passar a la Copa és positiu. Volem ser protagonistes i demostrar que estem en bon moment. La pressió la té l’Osasuna perquè és l’equip de Primera i, en teoria, més fort, però nosaltres tenim l’orgull i la il·lusió».