La base del Girona segueix tenint pes al primer equip. Després que Míchel hagi fet debutar fins a set jugadors del filial en mitja temporada (Ureña, Artero, Gabri, Sala, Dawda, Sulei i Monjonell), semblava que pocs més traurien el cap en un partit oficial. El tècnic, però, confia plenament en el planter i ahir va donar l’oportunitat d’estrenar-se a Biel Farrés. El central de Vic, de 19 anys, va aprofitar la baixa per Covid-19 de Monjonell per ser titular a la Copa contra l’Osasuna (1-0). Tot i ser un Primera, no li van tremolar les cames a en Biel, que va jugar tot el partit sencer i va plantar cara a futbolistes com el Chimy Ávila, roberto Torres, Manu Sánchez o Kike Barja. Farrés va arribar al Girona a l’estiu des de la Damm.

«Ha sigut un partit molt i molt intens. Per part meva també perquè feia unes dues setmanes que no jugava (va ser amb el filial amb el derbi contra el Peralada del passat 24 de desembre). Debutar i a sobre fer-ho a Montilivi amb tota l’afició és una sensació única», va explicar Biel després del partit. El central considera que va anar «de menys a més». «Tenia certs nervis pel que pogués passar, però m’he anat sentint millor a mesura que avançava el partit. Estic molt content passar a la Copa. L’equip ha fet un gran treball i això que veníem d’un altre partit feia tres dies», va comentar. En l’últim partit de Lliga a Osca, Biel va entrar per primer cop en una convocatòria amb el primer equip. També va dir que «havíem analitzat l’Osasuna i sabíem que els podíem fer mal perquè venien d’una mala ratxa». «Hem fet el nostre joc des del principi amb sortida de pilota. Hem dominat moltes facetes del partit i això ens ha portat a la victòria, a banda de tenir situacions per ampliar una mica més el resultat. Passem amb un rival de Primera i anem a per més», va afegir l’osonenc. A més de Biel, també va ser titular Artero i a la banqueta hi havia els jugadors del filial Gabri, Dawda i Sulei.