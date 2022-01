El Girona es regala una altra eliminatòria. Els de Míchel guanyen l’Osasuna amb un gol de Juncà. 1 Bustos intenta un xut davant de Juan Cruz. F

2 Dos aficionats del Girona celebrant el pas a vuitens. F

3 Biel s’abraça amb Dawda després del debut. F

Poques coses pot retreure Míchel a l’equip. A diferència dels primers mesos -hi ha hagut un període d’adaptació-, la idea del tècnic ha quallat a la perfecció. Els jugadors van tots a una i no només han reaccionat per aspirar a ser a dalt a la Lliga, sinó que també planten cara a rivals de Primera a la Copa. La victòria d’ahir contra l’Osasuna (1-0) per passar a vuitens és «merescuda» per al tècnic. «Hem sigut superiors, fent un gran partit contra un gran rival. Hem jugat de tu a tu i amb moltíssima confiança. L’equip ha donat una versió molt bona perquè l’Osasuna pressiona de veritat. Hem tingut personalitat», va comentar.

L’únic que sembla no anar amb la mateixa sintonia és Bustos. L’argentí va fallar un parell d’ocasions clares i Míchel va dir-li «la realitat». «El seu treball és excepcional amb un desmarcatge brutal i generant espais per altres jugadors, però no ha tingut sort de cara al gol. Té dues opcions: abaixar el cap o fer-se fort», va afegir.

L’entrenador del Girona també va referir-se al canvi de porter a la Copa amb Juan Carlos al lloc d’Ortolá: «Em posen dificultats de cara a diumenge, però és el millor que pot passar. Vull que entenguin que no es tracta d’escollir-ne un perquè sí, sinó que va sobre moments i els dos són importants. Estan preparats i ens aniran bé per afrontar els partits que tenim per davant al gener».

Ara que les coses van tant bé, Míchel espera tenir «continuïtat i viatjar tots junts, al costat de l’afició». «Hem de fer de Montilivi un fortí. Tots generen profunditat, volen la pilota i troben espais. És qüestió d’exigència a cada entrenament. Falta que duri fins al juny. Serà una feina difícil perquè sempre hi pot haver relaxació, però no tenim temps ni puts per permetre’ns-ho. Estem en dèficit i si volem arribar fins on volem arribar, hem de seguir empenyent».

De moment, el Girona ja sap que avui serà al bombo del sorteig de vuitens de Copa. Tocarà segur un Primera i per demanar que no falti. «M’agradaria el Barça, o també l’Espanyol que és d’aprop. Posats a escollir, prefereixo un equip gran com el Barça o el Madrid per la nostra afició. Seria una eliminatòria molt maca. A Primera hi ha rivals d’entitat que ens faria il·lusió rebre. Mereixem tenir aquesta ronda més perquè l’afició disfruti», va explicar.