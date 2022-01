El pas a vuitens de final és més que merescut. El Girona no li va tenir res a envejar ahir a l’Osasuna, un rival de Primera Divisió que va veure’s superat pels de Míchel Sánchez en els 93 minuts d’eliminatòria que van durar els setzens de la Copa del Rei. Els navarresos van pressionar de valent, com pocs equips ho solen a fer a Montilivi, fent palesa la seva categoria, però, tot i així, els gironins van aconseguir trencar línies per gaudir d’ocasions. Al final només va valer el gol matiner de David Juncà, encara que podrien haver estat més perquè un parell (de Nahuel Bustos i Santi Bueno) van ser anul·lats per fora de joc; a banda de les oportunitats que va desaprofitar el davanter argentí, per desesperació de la grada.

Va pagar la pena aixecar-se de taula per acompanyar l’equip, malgrat que la majoria de l’afició no havia tingut temps ni de pair el tortell de Reis per l’horari. Els de Míchel van encarregar-se d’arreglar-ho amb una victòria coral que permet allargar la bona ratxa amb sis duels sense perdre i cinc triomfs seguits a Montilivi. El pròxim repte a la Copa tornarà a ser a casa contra un Primera que es coneixerà en el sorteig d’avui.

La primera sorpresa de la tarda arribava a la porteria. A diferència dels altres partits de Copa, era Juan Carlos qui se situava sota pals -deixant entreveure que diumenge Ortolá pot ser titular contra el Fuenlabrada. Menys dubtes va tenir Míchel per confeccionar la resta d’un onze bastant pràctic i, com va avisar, de «garanties» amb Bueno, Juanpe i el jove debutant del filial Biel Farrés a l’eix de la defensa; Calavera i Juncà als carrils; Kébé, Pol Lozano i Artero al mig del camp; Borja García i Bustos com a referència ofensiva.

La segona sorpresa no va trigar en arribar. I ho va fer en forma de gol. Juncà va avançar els gironins enviant amb un toc suau una pilota ajustada al pal després de rebre una passada en profunditat a l’espai de Santi Bueno (min. 6). Abans, ja havia avisat Kébé, i el Girona havia gaudit de dos corners. L’Osasuna no va saber ben bé com reaccionar a l’1-0. Els navarresos no trobaven la via per donar resposta al bon joc local, tant amb pilota com sense. Biel va ensenyar els seus primers detalls de qualitat traient pilotes aèries o tallant un xut creuat de Torres, dels pocs que ho provaven pel bàndol visitant. També Juan Carlos, resolent un cacau llunyà del migcampista. Es palpava en l’ambient la confiança dels de Míchel, que ho provaven al contracop. Bustos va veure com li anul·laven un gol per fora de joc (min. 31) i Kébé va reclamar un penal que l’àrbitre no va assenyalar en caure a la petita per topar amb un rival -en aquesta ronda encara no hi havia VAR. Abans del descans, entre Juan Carlos, amb una gran intervenció, i el pal van evitar l’empat de Chimy Ávila en una contra evitable.

El Girona tenia clar que amb l’1-0 al marcador no acabava de tenir-les totes. Així que va sortir disposat a buscar el segon gol a la segona part. Per això, calia esmorteir les intencions d’un Osasuna que, com era d’esperar, no es conformaria fàcilment. Biel va haver de treure a còrner una pilota perillosa dels navarresos i Juan Carlos aturar un xut de Torres des de la frontal. Però els gironins també hi van dir la seva. Bustos va maleir la seva parsimònia fallant dues ocasions claríssimes. L’argentí podria haver sentenciat amb un regal de Baena al davant de la porteria. Només havia d’empènyer la pilota, però va fallar i la defensa la va treure sota pals. També es lamentaria Santi Bueno amb un gol anul·lat per fora de joc, després de rematar amb el cap i enviar al fons de la xarxa una falta centrada per Baena (min. 52). L’extrem cedit pel Vila-real va provar-ho amb un xut des de la frontal buscant l’escaire. Va anar a fora.

Estava sortint el pla de partit perfecte. L’Osasuna ho intentava amb més fe que no pas convicció. I el Girona ho aprofitava per fer-lo dubtar constantment. Aleix Garcia acabava d’entrar al terreny de joc quan va gaudir d’una rematada al lateral de la xarxa. Mentre que Baena només feia que alertar els defenses navarresos. Per l’altra part, va tenir l’empat Kike García amb un xut desviat a l’esquerra de la porteria de Juan Carlos. El porter va treure una mà salvadora al final per escapçar un tret de Budimir. El premi de seguir viu a la Copa se’l quedava el Girona i l’afició va celebrar-lo entregada als de Míchel en l’afegit.