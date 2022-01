El Rayo Vallecano serà el pròxim rival de Primera Divisió que trepitjarà Montilivi en motiu de la Copa del Rei. Així s'ha decidit en el sorteig dels vuitens de final que s'ha celebrat aquest migdia a la seu de la RFEF. El Girona va certificar ahir la seva participació a la següent ronda després de tombar l'Osasuna amb un gran partit resolt pel gol matiner de David Juncà (1-0).

Com que no ha tocat cap dels quatre equips de la Supercopa (Barça, Madrid, Atlètic i Athletic), l'eliminatòria, que tornarà a ser a partit únic, es jugarà el cap de setmana de la setmana vinent aprofitant que no hi ha jornada a Segona ni a Primera. Serà entre els duels de Lliga contra el Fuenlabrada (aquest diumenge a les 14.00 h) i el Lugo (diumenge 23 a les 18.15 h). El Rayo va ser l'equip que va deixar als gironins sense l'ascens la temporada passada en imposar-se a la final del play-off. Serà un partit especial per a Míchel, que s'enfrontarà a l'equip de la seva terra.

Els partits dels vuitens de final