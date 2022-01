A banda de la gran victòria del Girona contra l’Osasuna en els setzens de final de la Copa del Rei, l’eliminatòria va deixar una imatge bastant polèmica a la primera part. El migcampista Ibrahima Kébé va reclamar penal després de caure a dins l’àrea per un contacte per darrere d’Oier Sanjurjo. L’àrbitre ho va passar per alt i va decidir seguir amb el partit, però el desenllaç podria haver estat diferent si hi hagués hagut la intervenció del videoarbitratge. En la repetició de les imatges es pot veure l’acció d’Oier sobre Kébé amb una lleu empenta. Aquesta situació canviarà a partir dels vuitens perquè entrarà en escena el VAR.

La Federació Espanyola i el CTA han decidit repetir el mateix format que les últimes dues temporades. En aquest sentit, hi haurà VAR als duels de Copa que es disputin a partir del cap de setmana que ve. És a dir a les dues eliminatòries a partit únic que queden de vuitens i quarts; les dos partits d’anada i tornada de les semifinals i la final que es jugarà el proper 17 d’abril a l’estadi de La Cartuja.

Un dels motius principals que això passi és que en les primeres eliminatòries és habitual que hi participin clubs de categories inferiors a Primera o Segona -l’Atlètic Balears de la Primera RFEF segueix viu i s’enfrontarà al València- i les seves instal·lacions no disposen de les instal·lacions necessàries per a la instal·lació del VAR. La manca de llum als estadis és un dels principals problemes.

A banda del possible penal no xiulat a Kébé, el col·legiat Alberola Rojas va anul·lar dos gols per fora de joc obra de Nahuel Bustos i Santi Bueno en el partit de Copa contra l’Osasuna.

La ronda de setzens va deixar més imatges amb polèmica pels errors dels àrbitres a l’hora de xiular. Una acció que ha portat cua va produir-se en el partit entre el Rayo Majadahonda i l’Atlètic. El gol de Cunha que va servir per avançar als de Simeone va pujar al marcador, malgrat ser en fora de joc del davanter. També va portar discussió l’Almeria-Elx en un partit en què Hernández Hernández va ensenyar fins a 10 targetes grogues (6 en 4 minuts) i va perdonar la segona a Samu per una falta a Raúl Guti, que hauria deixat als de Rubi amb 10 homes.

Més malestar hi va haver a l’estadi Cartagonova en el Cartagena-València amb un penal reclamat per Mo Dauda després de caure per un contacte amb Jesús Vázquez. El lateral del València va repetir la jugada, més clara, amb Boateng. Tampoc va ser considerada motiu de pena màxima. Al final, González Fuertes va veure unes mans de Jesús Vázquez i les va castigar amb un penal que va transformar Ortuño.