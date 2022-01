El Girona B ha sobrepassat a l’Hospitalet a Riudarenas (2-1), un dels equips de la part alta de la classificació de Tercera RFEF, i es manté a la part de dalt de la classificació, empatat a punts amb l’Olot. El partit ha mantingut l’empat a 0 al marcador fins a la mitja part, amb un duel molt igualat pels dos conjunts, i que s’ha decidit a la segona meitat. Pocs minuts després del descans, els locals han obert el marcador amb un gol de Monju, i per acabar de decantar la balança, el filial blanc-i-vermell ha anotat el segon, de la mà de Dawda, només 15 minuts després de sortir al terreny de joc. L’Hospitalet ha intentat retallar distàncies, anotant un gol quan faltaven 10 minuts per acabar el temps reglamentari de joc, però insuficient per forçar l’empat. El partit ha suposat també el debut del central Marc Fuentes amb el Girona B, formant ja part de l’11 titular.