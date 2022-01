El Girona ja ha posat a la venda les entrades per al partit de vuitens de la Copa del Rei contra el Rayo Vallecano. Serà la reedició de l’eliminatòria d’ascens a Primera Divisió del curs passat, quan els madrilenys van pujar després de guanyar 0 a 2 a Montilivi i remuntar el resultat advers de l’anada (1-2). La derrota va significar el segon ascens frustrat consecutiu dels gironins.

L’enfrontament contra el conjunt de Vallecas, a partit únic, no està inclòs en l’abonament de temporada, per tant, els abonats hauran de comprar entrada per poder accedir a Montilivi. Tot i això, els socis, estiguin abonats o no, gaudiran d’un seguit d’avantatges. El primer: la compra anticipada per poder adquirir l’entrada fins al dilluns 10 de gener a les 17:00 h, quan s’obrirà la venda al públic en general i a l’afició visitant. El segon: un descompte del trenta per cent sobre el preu inicial.

Així doncs, els preus pels socis oscil·laran entre els deu euros i cinquanta cèntims a Gol fins als vint-i-vuit euros a Tribuna, l’entrada més cara de l’estadi. A Preferent, els preus varien entre els quinze euros i quaranta cèntims de la zona descoberta i els vint-i-dos euros i quaranta cèntims a la part coberta. Només podran beneficiar-se dels avantatges aquells socis que tinguin el pagament de la quota al dia.

Pel públic en general, els preus seran una mica més cars. Les entrades més econòmiques seran als Gols i Gol lateral, amb quinze i divuit euros respectivament. El preu pujarà fins als vint-i-dos euros a Preferent; vint-i-set a Preferent central; i trenta-dos euros a la zona coberta. De nou, les entrades més cares seran a Tribuna, trenta-set euros a la part inferior i quaranta a la zona superior.

Pel partit continuaran en vigència les restriccions anunciades el dia 29 de desembre, que limiten l’aforament als espais exteriors. Així doncs, Montilivi podrà acollir el setanta per cent de la capacitat total de l’estadi fixada en nou mil dos-cents espectadors. Amb les noves mesures, i com ja va passar en el partit de setzens de Copa del Rei contra l’Osasuna, el nombre total d’espectadors serà al voltant dels sis mil quatre-cents quaranta espectadors, quasi tres mil llocs menys.

El partit serà molt especial pel tècnic del Girona, Míchel Sánchez, originari de Vallecas, exjugador del club madrileny i també exentrenador. De fet, durant la seva estada a la banqueta del Rayo Vallecano va aconseguir un ascens a Primera Divisió la temporada 2017/2018 . Tot i el fort vincle, Míchel va assegurar que és feliç a Girona i vol assolir una classificació històrica amb el club pels quarts de final. Va comentar que seria «una festa del futbol» i «una petita revenja per l’eliminació del curs passat a la final del play-off».