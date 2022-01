Míchel explica que "l'alegria són els tres punts i seguir sumant a Montilivi", on el Girona encadena cinc victòries consecutives, després de guanyar el Fuenlabrada (2-1). El tècnic s'ha referit a la picabaralla que hi ha hagut al final del partit, quan amb Santi Bueno estès a l'àrea rival, els jugadors han tirat la pilota a fora i els de Sergio Pellicer no els l'han tornat. En aquell moment, les dues banquetes s'han enfrontat i el públic s'ha indignat amb una targeta groga per Míchel i Samu Saiz.

LA JUGADA

"Per fair-play, crec que s'ha de tornar la pilota en aquella jugada. Cristóbal, el capità, m'ha dit que ells sempre reaccionen així. Jo no ho sabia. Penso que no hi ha una situació de pèrdua de temps per part nostre perquè, precisament, som un equip que no ho fa. M'ha sentat malament. Aquestes coses no ajuden, però també els entenc. Els dos equips ens juguem molt. Simplement, no ho he entès. Crec que no han actuat correctamet".

EL PARTIT

Dèiem que seria un partit molt difícil. A la primera part, donava la sensació que estàvem al nivell de l'Osasuna amb mentalitat de guanyar els tres punts. A la segona, hem estat menys agressius amb la pilota. Ells han donat un pas endavant i, per això, el partit s'ha igualat més. Quan l'equip flueix, som capaços de dominar qualsevol".

EL JOC DE L'EQUIP

"Està en les nostres mans ser un equip que competeixi i així de bé, però amb continuïtat. La línia de 5 ha fet un treball excepcional de mentalitat en tots els aspectes de joc; els de dalt em dona la sensació que van bé quan fuleixen amb la pilota però quan no la tenen, els falta una mica. Samu m'ho ha reconegut quan l'he canviat. La comoditat en el futbol no existeix".

ELS CANVIS DE BAENA I SAMU SAIZ

"Buscava la reacció. Ibra ens havia de donar més continuïtat i Borja tàcticament està un pas per sobre de Samu. Baena venia al partit amb una contractura i el seu canvi estava pactat".