Al final, sembla que Míchel Sánchez tindrà el gener carregat de partits que desitjava. El Girona ha posat la directa i fa la sensació que no hi ha rival que se li resisteixi. Ni tan sols un Primera Divisió com l’Osasuna, que dijous passat va sortir escaldat de Montilivi en ser eliminat pels gironins dels setzens de final de la Copa del Rei. Hi haurà següent ronda contra el Rayo amb una possibilitat històrica d’arribar als quarts per segona vegada, però abans toca centrar-se en la Lliga que és la competició que importa de veritat. La visita aquest migdia d’un Fuenlabrada necessitat de punts per sortir del descens posarà a prova la fiabilitat del conjunt blanc-i-vermell (14:00 h), que encadena set partits sense perdre entre Lliga i Copa -tot són victòries, excepte un empat.

El retorn de Cristhian Stuani a la llista de convocats és la principal novetat d’un Girona que també recupera Arnau Martínez i Pablo Moreno. El killer uruguaià serà titular, després de perdre’s els dos primers duels del 2022 perquè va reincorporar-se més tard als entrenaments amb permís del club. Tot i no ser-hi a Osca, segueix sent el màxim golejador de Segona amb 14 dianes. Mentre que Arnau també tornarà a escena, després d’haver superat la Covid-19 i haver tancat la seva renovació amb els gironins.

De mica en mica, Míchel va recuperant efectius. Només tindrà les baixes dels lesionats Darío Sarmiento, Ramon Terrats i Óscar Ureña. Si la recuperació de Terrats continua avançant favorablement com fins ara, podria retallar el temps de baixa i estar disponible abans del previst.

A diferència de l’any passat, aquest ha començat amb un gran dilema a la porteria. Juan Carlos Martín i Adrián Ortolá s’han intercanviat els papers i ara és el valencià qui se situa sota pals a la Lliga. Menys interrogants hi haurà a la resta de posicions amb Santi Bueno, Bernardo Espinosa i Juanpe Ramírez a l’eix de la defensa; Arnau i Jairo als carrils; Pol Lozano i Aleix García al mig del camp; i Samu Saiz i Álex Baena en atac amb Stuani de referència ofensiva.

El Fuenlabrada, necessitat

D’altra banda, el Fuenlabrada del gironí Pol Valentín es troba en hores baixes. El seu entrenador Sergio Pellicer té el repte de treure el seu equip del descens a la Primera RFEF, on fa set jornades que hi dormen i en conseqüència es va produir la destitució del tècnic José Luis Oltra que és qui dirigia el Fuenlabrada quan els blanc-i-vermells s’hi van enfrontar a la primera volta (1-2). A l’estadi Fernando Torres, el Girona s’hi va imposar amb els gols d’Ibrahima Kébé i Stuani.

A la Lliga, el Fuenlabrada no coneix la victòria des de principis d’octubre. De fet, només n’ha sumat 3 aquesta temporada i està desesperat per aconseguir-ne una altra. Ja no només per sortir de la part baixa de la taula, sinó per aixecar la moral. Els de Pellicer arribaran a Montilivi, després de quedar eliminats pel Cadis (0-1) a la Copa en un partit en què van fer mèrits per passar però un gol d’Alarcón en el minut 90 els va sentenciar.

Igual que ho va estar el Girona, els madrilenys han estat castigats per les baixes des de l’inici de curs. Fins a una desena en tindran davant el Girona entre les quals hi ha les de Juanma, Jano, Mbia, Álvaro Bravo, Sotillos per acumulació de targetes i Iban Salvador, que està concentrat amb Guinea Equatorial per disputar la Copa Àfrica. En aquest sentit, han recorregut al planter. Pellicer ha inclòs en la convocatòria per jugar a Montilivi els jugadors del filial Iñaki, Damián, Yanike i Amigo.

En busca de revertir la situació el més aviat possible, el Fuenlabrada va anunciar ahir el seu primer fitxatge del mercat d’hivern. Es tracta del Mohamed Bouldini. El davanter marroquí s’incorpora cedit amb opció a compra per part del Santa Clara de la Primera Divisió portuguesa, però no ha viatjat encara i començarà a entrenar-se la setmana vinent.

Enllestir la feina aquest mes

Els tres partits de Lliga que li queden per afrontar el Girona coincideixen amb què Fuenlabrada, Lugo i Amorebieta són tres rivals que es troben a la part baixa lluitant per la salvació. Els de Míchel tenen la missió d’allargar-los el mal moment per poder fer el salt definitiu a la part alta de la taula -en l’actualitat són sisens amb 22 punts- i així convertir-se en rival directe dels aspirants a l’ascens.

Precisament, el Ponferradina, el Valladolid, l’Eibar, l’Almeria i el Tenerife són rivals que té per sobre i que encara han de creuar-se en el camí dels gironins aquesta segona volta amb l’afegit que el Ponferradina, l’Eibar i el Tenerife passaran per Montilivi, el fortí del Girona.