Tensió a les banquetes durant el Girona-Fuenlabrada d'aquest migdia. Rondava el minut 82 de partit i Santi Bueno ha quedat estès a terra després d'una planxa de Pedro León a l'àrea del Fuenlabrada. El jugador uruguaià tenia els tacs del jugador marcat al costat esquerre de l'abdomen i Ortolá, en veure que el seu company continua a terra, ha decidit llençar la pilota fora perquè fos atès.

Fins aquí, tot correcte. El problema ha vingut quan el Fuenlabrada ha decidit no tornar la pilota al Girona, en un gest de poca esportivitat de l'equip madrileny. Això ha fet esclatar a Míchel a la banda, que s'ha encarat amb la banqueta rival, concretament amb l'entrenador Sergio Pellicer. El tècnic madrileny, a més, ha vist la targeta groga per aquesta acció.

I tota aquesta acció encara ha portat cua al final del partit. Míchel ha sortit al terreny de joc a celebrar la victòria amb els jugadors i l'afició, i alguns jugadors del Fuenlabrada encara han volgut dialogar amb el tècnic, en una petita picabaralla que ha quedat en res.

Després tot s'ha trasllat a la sala de premsa, on els dos tècnics han volgut donar les seves respectives versions de l'acció. Pellicer ha declarat que «si la pilota no s'ha tirat fora, ha estat una decisió que pensem que era la millor», declarava el tècnic valencià en català. «No era ètic, però això és futbol», sentenciava l'entrenador del Fuenlabrada. En canvi, Míchel creia que «com a fair-play s'ha de tornar la pilota» i que ningú li havia dit que l'equip madrileny no «tornava mai la pilota». Després, Cristóbal li ha explicat al final del partit que «ells sempre reaccionen així i mai tiren la pilota fora».