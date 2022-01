Tensió a les banquetes durant el Girona-Fuenlabrada d’ahir. Rondava el minut 80 de partit i Santi Bueno va quedar estès a terra després que Pedro León impactés amb els seus tacs el costat esquerre de l’abdomen de l’uruguaià quan volia rebutjar una pilota. Ortolá, en veure que el seu company estava sobre la gespa amb clars gestos de dolor, va decidir enviar la pilota fora perquè fos atès amb les assistències.

Fins aquí tot correcte. El problema va arribar quan el conjunt madrileny va decidir no tornar la pilota als blanc-i-vermells, en un gest de poca esportivitat per part del conjunt dirigit per Sergio Pellicer. Míchel, força molest, es va encarar amb la banqueta rival, i això li va costar la targeta groga.

Però aquesta acció encara va portar cua un cop acabat el partit. Míchel va sortir sobre la gespa per celebrar la victòria amb els jugadors i l’afició, i allà es va topar amb un dels capitans, Cristóbal, del Fuenlabrada, amb qui va parlar de l’acció que havia portat tota la polèmica. El tècnic madrileny va explicar en roda de premsa que el jugador contrincant li havia dit que «ells sempre reaccionen així i mai tornen la pilota». L’entrenador del Girona no ho sabia quan va passar tot, i per això va reaccionar així quan el Fuenlabrada no va tornar la pilota. Tot i així, va afirmar que li semblava «com a fair-play s’ha de tornar la pilota» perquè ells no ho havien fet per perdre temps. En canvi, el tècnic rival, Sergio Pellicer, va dir que «si la pilota no s’ha tirat a fora, ha estat una decisió dels jugadors que pensaven que era la millor per la delicada situació». L’entrenador valencià va explicar tot això en català perquè l’afició gironina «l’entengués millor». Pellicer va sentenciar el tema dient que no tornar la pilota «no era ètic, però això és futbol».