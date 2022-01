El Girona es manté en zona de promoció d’ascens per tercera jornada consecutiva. La victòria, abans de Nadal davant el Burgos (3-1), va fer que l’equip entrenat per Míchel Sánchez assaltés la sisena posició i l’ha pogut mantenir després de dues victòries més al camp de l’Osca (0-1) i ahir a casa contra el Fuenlabrada (2-1).

Precisament, la victòria en el Fernando Torres (1-2) en la jornada 13 va ser la primera de l’espectacular ratxa dels blanc-i-vermells. Dels últims 33 punts disponibles, el Girona n’ha sumat 25 i aquesta bona dinàmica ha fet que l’equip passés d’estar en zona de descens en la jornada 12 a dormir ahir en zona de promoció d’ascens a Primera Divisió i a sis punts de l’ascens directe de manera provisional. El segon classificat és ara el Valladolid, que dissabte va guanyar (1-0) i té 43 punts, per 37 que n’han sumat els blanc-i-vermells. Tot i així, aquesta distància es podria augmentar a vuit punts si l’Eibar guanya aquesta nit al camp de l’Oviedo.

Les pròximes jornades són vitals per mantenir-se en auge abans del Tourmalet del febrer. En la següent jornada -el 23 de gener perquè el pròxim cap de setmana hi ha Copa del Rei- els blanc-i-vermells tornen a jugar a Montilivi contra el Lugo, mentre que tancaran el gener al camp de l’Amorebieta. En aquestes dues jornades hi ha duels directes entre Almeria i Eibar (jornada 24) i Ponferradina i Tenerife (jornada 25), i això podria fer que els de Míchel retallessin punts als equips que té per davant si aconsegueixen sumar de tres en tres en aquests partits. El Girona començarà el febrer rebent a casa al Ponferradina, en el primer dels duels directe que tindrà amb els equips de la part alta de la classificació.