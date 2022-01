les imatges del girona-fuenlabrada. Els de Míchel guanyen el Fuenlabrada gràcies als gols de Baena i Stuani a la primera part. 1 Arnau Martínez pugna una pilota amb Pulido. F

2 Pol Valentín intenta barrar el pas a Valery Fernández. F

3 Pol Lozano refusa la pilota amb el cap. F

El Girona va regalar ahir una altra «alegria» a Montilivi amb una gran victòria contra el Fuenlabrada (2-1). L’equip va fer un recital de futbol a la primera part, però en la roda de premsa Míchel Sánchez va donar èmfasi a la segona en què els gironins van acabar patint per pensar abans d’hora que tenien arreglat el partit. «És un toc d’atenció», va comentar.

«Vam dir que seria un partit difícil. A la primera part ens ha fet la sensació que estàvem al nivell del dia contra l’Osasuna i que tot fluïa amb la mentalitat d’emportar-nos els tres punts, però a la segona el Fuenlabrada ha donat un pas endavant i nosaltres hem sigut menys agressius amb pilota. D’aquesta manera, s’ha igualat el partit. Quan s’hi han posat amb el 2-1, feia la sensació que no teníem el control. Ens serveix per millorar i veure que el camí serà complicat. Ningú regala res», va explicar. Tot i així, va dir que «quan l’equip flueix i juga bé, som capaços de dominar qualsevol rival»: «Està a les nostres mans ser un equip que competeixi així de bé com ho estem fent, però hem de tenir continuïtat. Hi ha d’haver aquesta mentalitat. Al descans els he dit que la línia de 5 està fent un treball excepcional en tots els aspectes del joc, mentre que els de dalt només van bé quan estan alegres amb pilota».

El tècnic va dir que «Samu ha reconegut que era l’home que havia de connectar cap al tercer home i a la segona part esperava que ho solucionés algú altre. Quan ho ha fet a la primera, tres ocasions clares. La comoditat en el futbol no existeix». En referència al canvi del madrileny i Baena va assegurar que «buscava la reacció»: «Els primers 15 minuts de la segona no m’han agradat. Com que ells anaven als duels, volia que Ibra ens donés més continuïtat i Borja tàcticament està un pas per sobre de Samu. Necessitàvem trobar els espais del mitjapunta, tot i que no s’ha donat». D’altra banda, «el canvi de Baena estava pactat perquè venia amb una contractura».

Míchel també va referir-se al reconeixement que va fer l’afició a Bustos en el minut 19 per mostrar-li el seu suport. «Volia posar-lo, però veient que no teníem el control a les jugades d’estratègia he deixat Stuani perquè és un jugador important en el treball defensiu. Necessitàvem fortalesa en el joc aeri. Ja li he dit a Nahuel que ens ha de donar molt i comptem amb ell», va concloure.