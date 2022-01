Pol Lozano s’està guanyant la titularitat cada jornada que passa. Si l’altre dia Míchel Sánchez el definia com el jugador que «representa la figura del 6», ahir el migcampista va tornar-li l’elogi al tècnic dient que «cap entrenador m’havia donat mai tanta confiança amb pilota en el món professional». «A partir de dues o tres consignes, tenim llibertat per poder expressar el nostre nivell. Jugui qui jugui, el mig del camp rendeix a un nivell molt alt. Mai havia gaudit tant jugant a futbol», va confessar.

Després de guanyar el Fuenlabrada (2-1), Lozano va comentar que «sabíem que seria un partit important per nosaltres i hem sortit a pels tres punts». No obstant això, va reconèixer que «hem de fer autocrítica perquè hauríem d’haver estat més concentrats amb el seu gol». «És inadmissible si volem estar a dalt. Podríem haver aconseguit un resultat més gran», va afegir.

El vallesà fa sis partits consecutius que és titular: «Quan vaig sortir de la lesió, el míster em va donar tota la confiança del món. Va posar-me al partit a Eibar (4-2) i això em va donar la vida. M’està ajudant molt. Míchel està sent una persona molt important per mi. Gràcies a ell, em trobo bé dins el camp».

Lozano s’ha guanyat la confiança de Míchel, però no considera que tingui un lloc assegurat a l’onze. «S’ha vist que qualsevol que jugui al mig del camp dona un nivell espectacular. Míchel ens demana unes coses i cada setmana posa els qui li donaran més rendiment. No hi ha titulars ni suplents perquè surti qui surti el joc de l’equip serà espectacular».

Veient l’evolució del Girona, el migcampista confia en aconseguir l’ascens si es manté la bona ratxa de resultats. «Treballem cada dia per assolir el màxim de punts possible. Intentem ser ambiciosos per anar cap a dalt. Tenim molta confiança i podem estar entre els primers classificats si seguim així. Podem pujar. Si no ho fem, serem un equip vulnerable», va dir.