Ha posat la directa el Girona i el canvi d’any no ho ha impedit pas. Al contrari, l’equip corrobora les bones sensacions de les últimes setmanes i l’entrada del 2022 és igual o encara més positiva que la sortida del 2021. El joc és alegre, agradable de veure i efectiu. Els resultats positius s’amunteguen i a la classificació ja no es tem per mirar cap avall, sinó que l’objectiu està fixat ben amunt. Són uns quants els factors que han incidit en aquesta millora evident, perquè ni la imatge ni el rendiment d’ara tenen res a veure amb el que passava a l’inici de la temporada. Un dels molts punts forts és el seu bagatge a Montilivi, que s’ha convertit en un autèntic fortí. Un escenari propici per gaudir del futbol i perquè les victòries es quedin a casa. S’hi troba còmode el Girona, que hi comença a enllaçar alegries com si fos la cosa més natural del món.

En un mes i mig, de quatre partits a casa els de Míchel en van perdre tres. Un mal símptoma. S’havia guanyat l’Amorebieta (2-0) i el Valladolid (1-0). I gràcies. Tret d’un empat a res amb el Las Palmas (0-0), la resta eren desfetes. Això sí, des que es va caure amb l’Osca (1-3), un ja llunyà 16 d’octubre, que no s’ha tornat a lamentar cap altra ensopegada a l’estadi. Han passat gairebé tres mesos. En tot aquest temps, els números són extraordinaris. Explica, en part, la revifalla de l’equip a la Lliga i també el seu bon paper a la Copa, on de moment ha sigut capaç d’atrapar els vuitens de final. Com a local, la cosa rutlla. Des de la patacada amb l’Osca, que pràcticament tots els partits a casa s’han guanyat. Només una excepció: 1-1 amb el Saragossa, gràcies a un gol de Cristhian Stuani a pocs minuts del tram final (1-1). La resta, tot alegries. I elles han arribat de la mà, sense interrupcions.

A Montilivi s’han enllaçat fins a 6 victòries. Comptant totes dues competicions. S’ha despatxat l’Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0), Leganés (3-0), Burgos (3-1), Osasuna (1-0) i Fuenlabrada (2-1). El balanç és molt positiu, amanit a més a més amb 14 gols a favor i només 3 en contra. Fet que converteix el Girona, ara per ara, en el setè millor local de tota la Segona Divisió. Ja acumula 23 punts a l’estadi, amb 7 victòries, 2 empats i 3 desfetes. Té encara molt marge de creixement i gairebé tota una volta per davant perquè els números siguin encara més positius. El dissabte, oportunitat per engreixar la inèrcia positiva. Aquest cop, en un duel de Copa perquè toca rebre el Rayo reeditant l’última final de play-off per pujar. Si es guanya, seran 7 les victòries consecutives. Si no, opció uns dies més tard, contra el Lugo en el mateix escenari, per ampliar fins a 6 els triomfs consecutius a casa, en aquest cas comptant només els partits de Lliga. Una altra dada que cal també tenir en compte.

Perquè és precisament això, quan s’ha obviat la Copa, que l’equip ha dibuixat les millors trajectòries a casa en la seva aventura en el futbol professional, comptant els anys (des del 2008) viscuts a cavall entre Segona i Primera. Per exemple, la passada temporada i amb Francisco Rodríguez a la banqueta, el Girona ja va ser capaç de guanyar 6 partits seguits a casa. Fins i tot en van ser 7, comptant el de l’anada de les semifinals del play-off d’ascens contra l’Almeria (3-0). Aquella temporada, la passada, es tancaria com el cinquè millor local amb 40 punts de 93 possibles a casa. També van ser 6 victòries consecutives a Montilivi les que es van aconseguir en la primera experiència a la màxima categoria del futbol estatal. Amb Pablo Machín comandant la nau, es va despatxar el Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganés (3-0), Celta (1-0) i Deportivo (2-0). En aquella ocasió, el mèrit va ser doble perquè la ratxa, de principi a fi, es va tancar sense haver encaixat ni un sol gol en contra.

El sostre

És cert que el Girona 19/20, el que van alternar Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí i Francisco Rodríguez, va ser el segon millor local de tota la Lliga aquell curs, guanyant fins a 14 partits a l’estadi (15, comptant la promoció). Però de victòries seguides en van caure 5, totes a la competició domèstica. El sostre no va arribar llavors, sinó que havia caigut pocs anys abans. Just la temporada 16/17, la de l’històric ascens a Primera. Llavors es van encadenar fins a 8 triomfs: Lugo (3-1), Llevant (2-1), Nàstic (4-2), Còrdova (2-0), Sevilla Atlètic (2-0), Valladolid (2-1), Mallorca (1-0) i Getafe (5-1). Tothom sap com va acabar la cosa. El millor desenllaç possible.